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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745449412.html
В Москве выявили 2294 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2294 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.08.2021
В Москве выявили 2294 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2 294, Санкт-Петербурге - 1 801, Подмосковье – 1 143, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:26
2021-08-12T11:30
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2 294, Санкт-Петербурге - 1 801, Подмосковье – 1 143, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 294, 2. Санкт-Петербург - 1 801, 3. Московская область - 11 43", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 14.
санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 12.08.2021 (обновлено: 11:30 12.08.2021)
 
В Москве выявили 2294 новых случая заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 2 294 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19 в КВЦ "Сокольники"
Резервный госпиталь COVID-19 в КВЦ Сокольники - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2 294, Санкт-Петербурге - 1 801, Подмосковье – 1 143, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 294, 2. Санкт-Петербург - 1 801, 3. Московская область - 11 43", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 14.
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