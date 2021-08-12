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В Москве выявили 2294 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 2294 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.08.2021

В Москве выявили 2294 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2 294, Санкт-Петербурге - 1 801, Подмосковье – 1 143, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:26

2021-08-12T11:26

2021-08-12T11:30

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2 294, Санкт-Петербурге - 1 801, Подмосковье – 1 143, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 294, 2. Санкт-Петербург - 1 801, 3. Московская область - 11 43", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 14.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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