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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 12.08.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15%, в республике Татарстан - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:22
2021-08-12T11:22
2021-08-12T11:22
распространение коронавируса
экономика
псковская область
кировская область
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15%, в республике Татарстан - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,15%, 2. Республика Татарстан 0,2%", - говорится в сообщении.Также наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Псковской области, Карачаево-Черкесской республике и Кировской области - 0,24%.
псковская область
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москва
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РИА Новости
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экономика, псковская область, кировская область, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане