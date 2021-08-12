https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745448596.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 12.08.2021

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15%, в республике Татарстан - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:22

2021-08-12T11:22

2021-08-12T11:22

распространение коронавируса

экономика

псковская область

кировская область

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15%, в республике Татарстан - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,15%, 2. Республика Татарстан 0,2%", - говорится в сообщении.Также наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Псковской области, Карачаево-Черкесской республике и Кировской области - 0,24%.

псковская область

кировская область

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, псковская область, кировская область, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии