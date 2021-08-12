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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745448478.html
В России за сутки выписали 20 125 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 20 125 человек после COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021
В России за сутки выписали 20 125 человек после COVID-19
В России за сутки выписаны 20 125 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 828 972, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:22
2021-08-12T11:22
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 20 125 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 828 972, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 195 человек. …За весь период выписано по выздоровлении по России 5 828 972 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 3 329 человек, в Санкт-Петербурге - 2 289, в Подмосковье - 1 808.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:22 12.08.2021
 
В России за сутки выписали 20 125 человек после COVID-19

Оперштаб: за сутки в России выписаны 20 125 человек после лечения от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 20 125 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 828 972, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 195 человек. …За весь период выписано по выздоровлении по России 5 828 972 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 3 329 человек, в Санкт-Петербурге - 2 289, в Подмосковье - 1 808.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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