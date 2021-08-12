https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745448478.html

В России за сутки выписали 20 125 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 20 125 человек после COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021

В России за сутки выписали 20 125 человек после COVID-19

В России за сутки выписаны 20 125 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 828 972, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:22

2021-08-12T11:22

2021-08-12T11:22

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 20 125 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 828 972, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 195 человек. …За весь период выписано по выздоровлении по России 5 828 972 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 3 329 человек, в Санкт-Петербурге - 2 289, в Подмосковье - 1 808.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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