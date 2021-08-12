https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745422789.html

Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России

Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России - РИА Новости, 12.08.2021

Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России

В России наблюдается снижение числа заболевших и госпитализированных из-за COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T07:28

2021-08-12T07:28

2021-08-12T09:22

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ЧИТА, 12 авг — РИА Новости. В России наблюдается снижение числа заболевших и госпитализированных из-за COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко во время визита в ЦУР Забайкалья.В Москве спад начался раньше, а в регионах эта тенденция сдвинулась на неделю, добавил Проценко. При этом он выразил уверенность, что снижение заболеваемости связано с ростом числа людей, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.Хотя опасения по поводу новой волны коронавируса остаются, система здравоохранения готова к ней, подчеркнул врач."Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей <…> опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", — сказал он.По мнению Проценко, ситуация во многом зависит от населения и его отношения к вакцинации."Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно. Поэтому все вакцинируемся", — призвал он.Накануне в России выявили 21 571 случай COVID-19, умерли 799 человек, выписались после лечения 20 370. Больше всего заболевших — в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 512 859 человек, из них 167 241 умер, 5 808 777 пациентов вылечились.

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/pandemiya-1745391711.html

https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745418434.html

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общество, чита, здоровье, коммунарка (москва), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко