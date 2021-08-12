Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745422789.html
Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России
Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России - РИА Новости, 12.08.2021
Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России
В России наблюдается снижение числа заболевших и госпитализированных из-за COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T07:28
2021-08-12T09:22
распространение коронавируса
общество
чита
здоровье
коммунарка (москва)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570925736_0:217:3001:1905_1920x0_80_0_0_35bd7ace7e29f395619720d738dd3ea1.jpg
ЧИТА, 12 авг — РИА Новости. В России наблюдается снижение числа заболевших и госпитализированных из-за COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко во время визита в ЦУР Забайкалья.В Москве спад начался раньше, а в регионах эта тенденция сдвинулась на неделю, добавил Проценко. При этом он выразил уверенность, что снижение заболеваемости связано с ростом числа людей, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.Хотя опасения по поводу новой волны коронавируса остаются, система здравоохранения готова к ней, подчеркнул врач."Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей &lt;…&gt; опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", — сказал он.По мнению Проценко, ситуация во многом зависит от населения и его отношения к вакцинации."Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно. Поэтому все вакцинируемся", — призвал он.Накануне в России выявили 21 571 случай COVID-19, умерли 799 человек, выписались после лечения 20 370. Больше всего заболевших — в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 512 859 человек, из них 167 241 умер, 5 808 777 пациентов вылечились.
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/pandemiya-1745391711.html
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745418434.html
чита
коммунарка (москва)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570925736_153:0:2820:2000_1920x0_80_0_0_f7664eab3817ff6846a97926ad965da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, чита, здоровье, коммунарка (москва), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
07:28 12.08.2021 (обновлено: 09:22 12.08.2021)
 
Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: число заболевших COVID-19 в России снижается

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
ЧИТА, 12 авг — РИА Новости. В России наблюдается снижение числа заболевших и госпитализированных из-за COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко во время визита в ЦУР Забайкалья.

"Я вижу ровно то же самое, что мы видим вместе с вами из открытых источников Российской Федерации. Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах — примерно одинаково. Может быть, немного растянуто во времени", — отметил он.

В Москве спад начался раньше, а в регионах эта тенденция сдвинулась на неделю, добавил Проценко. При этом он выразил уверенность, что снижение заболеваемости связано с ростом числа людей, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.
Хотя опасения по поводу новой волны коронавируса остаются, система здравоохранения готова к ней, подчеркнул врач.
"Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей <…> опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", — сказал он.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 19:43В мире
В США рассказали, чем хороша пандемия коронавируса
По мнению Проценко, ситуация во многом зависит от населения и его отношения к вакцинации.
"Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно. Поэтому все вакцинируемся", — призвал он.
Накануне в России выявили 21 571 случай COVID-19, умерли 799 человек, выписались после лечения 20 370. Больше всего заболевших — в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 512 859 человек, из них 167 241 умер, 5 808 777 пациентов вылечились.
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
03:37Распространение коронавируса
Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоЧитаЗдоровьеКоммунарка (Москва)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДенис Проценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
14:43Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
14:42Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
14:38Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
14:35Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
14:32Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной
14:30В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
14:29Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ
14:28Эксперты объяснили, почему авиаэкскурсии по Египту не интересны россиянам
14:26Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
Лента новостейМолния