07:28 12.08.2021 (обновлено: 09:22 12.08.2021)
Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: число заболевших COVID-19 в России снижается
ЧИТА, 12 авг — РИА Новости. В России наблюдается снижение числа заболевших и госпитализированных из-за COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко во время визита в ЦУР Забайкалья.
"Я вижу ровно то же самое, что мы видим вместе с вами из открытых источников Российской Федерации. Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах — примерно одинаково. Может быть, немного растянуто во времени", — отметил он.
В Москве спад начался раньше, а в регионах эта тенденция сдвинулась на неделю, добавил Проценко. При этом он выразил уверенность, что снижение заболеваемости связано с ростом числа людей, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.
Хотя опасения по поводу новой волны коронавируса остаются, система здравоохранения готова к ней, подчеркнул врач.
"Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей <…> опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", — сказал он.
По мнению Проценко, ситуация во многом зависит от населения и его отношения к вакцинации.
"Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно. Поэтому все вакцинируемся", — призвал он.
Накануне в России выявили 21 571 случай COVID-19, умерли 799 человек, выписались после лечения 20 370. Больше всего заболевших — в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 512 859 человек, из них 167 241 умер, 5 808 777 пациентов вылечились.