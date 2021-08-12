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Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021
Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
Стабилизация ситуации с коронавирусом в России, вероятно, будет только к зиме, так как нужно время, чтобы сформировать иммунную прослойку, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T03:37
2021-08-12T04:19
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом в России, вероятно, будет только к зиме, так как нужно время, чтобы сформировать иммунную прослойку, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он пояснил, что подъем заболеваемости еще возможен, так как в стране пока не сформирована иммунная прослойка, для этого нужно время.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
03:37 12.08.2021 (обновлено: 04:19 12.08.2021)
 
Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

Инфекционист Тимаков: подъем заболеваемости COVID-19 в России начнется с середины сентября

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом в России, вероятно, будет только к зиме, так как нужно время, чтобы сформировать иммунную прослойку, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться начнут заболевать", - сказал Тимаков.
Он пояснил, что подъем заболеваемости еще возможен, так как в стране пока не сформирована иммунная прослойка, для этого нужно время.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений Тимаков
 
 
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