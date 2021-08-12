https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745418434.html

Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021

Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

Стабилизация ситуации с коронавирусом в России, вероятно, будет только к зиме, так как нужно время, чтобы сформировать иммунную прослойку, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T03:37

2021-08-12T03:37

2021-08-12T04:19

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом в России, вероятно, будет только к зиме, так как нужно время, чтобы сформировать иммунную прослойку, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он пояснил, что подъем заболеваемости еще возможен, так как в стране пока не сформирована иммунная прослойка, для этого нужно время.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745327322.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков