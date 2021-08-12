https://ria.ru/20210812/konoplya-1745520411.html

Свердловский губернатор предложил выращивать коноплю для пополнения бюджета

Свердловский губернатор предложил выращивать коноплю для пополнения бюджета - РИА Новости, 12.08.2021

Свердловский губернатор предложил выращивать коноплю для пополнения бюджета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выращивать техническую коноплю для пополнения бюджета области. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:49

2021-08-12T17:49

2021-08-12T18:09

экономика

свердловская область

евгений куйвашев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402706_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_f2852a975821170a85141000c66b48d2.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выращивать техническую коноплю для пополнения бюджета области."Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю... А если серьезно, это техническая конопля, которую мне показали на Всероссийском дне поля. Из нее можно делать одежду и много других полезных вещей. И мы, действительно, попробуем ее выращивать", - написал глава региона на своей странице в Instagram.В четверг в селе Кадниково Свердловской области стартовала агропромышленная выставка "Всероссийский день поля-2021". Выставка продлится до субботы.Конопля используется как сырьё для медицинской, топливной, текстильной, лёгкой, бумажной, строительной и других отраслей, а также для производства грубого растительного волокна (пенька). За незаконное культивирование этого наркосодержащего растения предусмотрена уголовная ответственность.

https://ria.ru/20210811/narkotiki-1745258203.html

https://ria.ru/20210422/glavvrach-1729401581.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, свердловская область, евгений куйвашев, россия