https://ria.ru/20210812/konoplya-1745520411.html
Свердловский губернатор предложил выращивать коноплю для пополнения бюджета
Свердловский губернатор предложил выращивать коноплю для пополнения бюджета - РИА Новости, 12.08.2021
Свердловский губернатор предложил выращивать коноплю для пополнения бюджета
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выращивать техническую коноплю для пополнения бюджета области. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:49
2021-08-12T17:49
2021-08-12T18:09
экономика
свердловская область
евгений куйвашев
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выращивать техническую коноплю для пополнения бюджета области."Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю... А если серьезно, это техническая конопля, которую мне показали на Всероссийском дне поля. Из нее можно делать одежду и много других полезных вещей. И мы, действительно, попробуем ее выращивать", - написал глава региона на своей странице в Instagram.В четверг в селе Кадниково Свердловской области стартовала агропромышленная выставка "Всероссийский день поля-2021". Выставка продлится до субботы.Конопля используется как сырьё для медицинской, топливной, текстильной, лёгкой, бумажной, строительной и других отраслей, а также для производства грубого растительного волокна (пенька). За незаконное культивирование этого наркосодержащего растения предусмотрена уголовная ответственность.
https://ria.ru/20210811/narkotiki-1745258203.html
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экономика, свердловская область, евгений куйвашев, россия
17:49 12.08.2021 (обновлено: 18:09 12.08.2021)
Свердловский губернатор предложил выращивать коноплю для пополнения бюджета
Свердловский губернатор Куйвашев: попробуем выращивать техническую коноплю для пополнения бюджета