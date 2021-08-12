17:50 12.08.2021 (обновлено: 20:21 12.08.2021)
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии
СК: заключенный напал на сотрудников колонии в Курганской области, один из них погиб
© Фото : СК РФАвтомобиль СК РФ рядом с исправительной колонии в Курганской области, где заключенный напал на сотрудников
© Фото : СК РФ
ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг — РИА Новости. Сотрудник УФСИН по Курганской области погиб в результате нападения заключенного, сообщили в СУ СК по региону.
Инцидент произошел утром в исправительной колонии № 2.
"Один из осужденных, используя колюще-режущий предмет, совершил нападение на сотрудников учреждения, проводящих обыски. В результате от полученных ранений один из сотрудников скончался на месте, второй был госпитализирован. Во время задержания осужденный оказал сопротивление и был ликвидирован", — рассказали в ведомстве.
Нападавший 1977 года рождения отбывал 19-летний срок за несколько преступлений, в том числе разбой и убийство.
СК открыл уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".
Началось расследование, сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины случившегося.