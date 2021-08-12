https://ria.ru/20210812/koloniya-1745520780.html

В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии

В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии - РИА Новости, 12.08.2021

В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии

Сотрудник УФСИН по Курганской области погиб в результате нападения заключенного, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:50

2021-08-12T17:50

2021-08-12T20:21

происшествия

курганская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг — РИА Новости. Сотрудник УФСИН по Курганской области погиб в результате нападения заключенного, сообщили в СУ СК по региону.Инцидент произошел утром в исправительной колонии № 2.Нападавший 1977 года рождения отбывал 19-летний срок за несколько преступлений, в том числе разбой и убийство.СК открыл уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".Началось расследование, сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

https://ria.ru/20210812/izolyator-1745442265.html

курганская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия