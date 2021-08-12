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В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии - РИА Новости, 12.08.2021
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии
Сотрудник УФСИН по Курганской области погиб в результате нападения заключенного, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:50
2021-08-12T20:21
происшествия
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг — РИА Новости. Сотрудник УФСИН по Курганской области погиб в результате нападения заключенного, сообщили в СУ СК по региону.Инцидент произошел утром в исправительной колонии № 2.Нападавший 1977 года рождения отбывал 19-летний срок за несколько преступлений, в том числе разбой и убийство.СК открыл уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".Началось расследование, сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
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происшествия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:50 12.08.2021 (обновлено: 20:21 12.08.2021)
 
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии

СК: заключенный напал на сотрудников колонии в Курганской области, один из них погиб

© Фото : СК РФАвтомобиль СК РФ рядом с исправительной колонии в Курганской области, где заключенный напал на сотрудников
Автомобиль СК РФ рядом с исправительной колонии в Курганской области, где заключенный напал на сотрудников - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : СК РФ
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг — РИА Новости. Сотрудник УФСИН по Курганской области погиб в результате нападения заключенного, сообщили в СУ СК по региону.
Инцидент произошел утром в исправительной колонии № 2.

"Один из осужденных, используя колюще-режущий предмет, совершил нападение на сотрудников учреждения, проводящих обыски. В результате от полученных ранений один из сотрудников скончался на месте, второй был госпитализирован. Во время задержания осужденный оказал сопротивление и был ликвидирован", — рассказали в ведомстве.

Нападавший 1977 года рождения отбывал 19-летний срок за несколько преступлений, в том числе разбой и убийство.
СК открыл уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".
Началось расследование, сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
Изолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 10:44
СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным
 
ПроисшествияКурганская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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