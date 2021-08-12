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https://ria.ru/20210812/kapchuk-1745527856.html
Суд обязал ЦИК зарегистрировать Капчука на выборы, заявила "Партия роста"
Суд обязал ЦИК зарегистрировать Капчука на выборы, заявила "Партия роста" - РИА Новости, 12.08.2021
Суд обязал ЦИК зарегистрировать Капчука на выборы, заявила "Партия роста"
Пресс-служба Партии роста заявила, что Верховный суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать уральского бизнесмена, представляющего партию,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:28
2021-08-12T18:28
политика
свердловская область
генеральная прокуратура рф
госдума рф
свердловский областной суд
выборы в государственную думу
борис титов
николай булаев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Пресс-служба Партии роста заявила, что Верховный суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать уральского бизнесмена, представляющего партию, Сергея Капчука из так называемого "лондонского списка" на выборах в Государственную думу; в ЦИК сообщили, что решение суда им пока не поступило.Ранее Свердловский областной суд снял с выборов в Госдуму по Березовскому одномандатному округу Капчука из "лондонского списка". Также ЦИК ранее исключил Капчука из федерального списка "Партии Роста" после проведенной проверки достоверности предоставленных ими сведений, так как не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению.Капчук вернулся в Россию в 2018 году после 15 лет жизни за границей и был осужден за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. Причиной снятия бизнесмена с выборов стало наличие у него судимости."Лично для меня это (решение Верховного суда - ред.) судьбоносное решение, эмоции переполняют. Во-первых, такого прецедента не было в юридической практике. Во-вторых, возможности принять участие в выборах я ждал долгих 15 лет. Сегодня этот день наступил, и переоценить его важность просто невозможно", - отметил Капчук, которого цитирует пресс-служба партии.В пресс-службе Верховного суда РФ РИА Новости подтвердили эту информацию. "Суд рассмотрел административное исковое заявление и обязал ЦИК зарегистрировать Капчука Сергея Александровича в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого Партией Роста", - сказали в пресс-службе, напомнив, что у ЦИК есть пять дней, чтобы обжаловать это решение.Как сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, решение суда пока в ЦИК не поступило.В 2019 году Свердловский избирком отказал Капчуку в регистрации на выборах депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область), так как с момента погашения его судимости прошло менее 10 лет."Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. В июле аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из "лондонского списка" из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что их не заключат под стражу.
https://ria.ru/20210812/vybory-1745447219.html
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политика, свердловская область, генеральная прокуратура рф, госдума рф, свердловский областной суд, выборы в государственную думу, борис титов, николай булаев, партия роста, россия
18:28 12.08.2021
 
Суд обязал ЦИК зарегистрировать Капчука на выборы, заявила "Партия роста"

"Партия роста" заявила, что Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать Капчука на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Пресс-служба Партии роста заявила, что Верховный суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать уральского бизнесмена, представляющего партию, Сергея Капчука из так называемого "лондонского списка" на выборах в Государственную думу; в ЦИК сообщили, что решение суда им пока не поступило.
Ранее Свердловский областной суд снял с выборов в Госдуму по Березовскому одномандатному округу Капчука из "лондонского списка". Также ЦИК ранее исключил Капчука из федерального списка "Партии Роста" после проведенной проверки достоверности предоставленных ими сведений, так как не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению.
Капчук вернулся в Россию в 2018 году после 15 лет жизни за границей и был осужден за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. Причиной снятия бизнесмена с выборов стало наличие у него судимости.
"Лично для меня это (решение Верховного суда - ред.) судьбоносное решение, эмоции переполняют. Во-первых, такого прецедента не было в юридической практике. Во-вторых, возможности принять участие в выборах я ждал долгих 15 лет. Сегодня этот день наступил, и переоценить его важность просто невозможно", - отметил Капчук, которого цитирует пресс-служба партии.
Заседание Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 11:17
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Единой России" на выборы в Госдуму
В пресс-службе Верховного суда РФ РИА Новости подтвердили эту информацию. "Суд рассмотрел административное исковое заявление и обязал ЦИК зарегистрировать Капчука Сергея Александровича в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого Партией Роста", - сказали в пресс-службе, напомнив, что у ЦИК есть пять дней, чтобы обжаловать это решение.
Как сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, решение суда пока в ЦИК не поступило.
В 2019 году Свердловский избирком отказал Капчуку в регистрации на выборах депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область), так как с момента погашения его судимости прошло менее 10 лет.
"Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. В июле аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из "лондонского списка" из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что их не заключат под стражу.
Депутаты в холле перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 08:00
Звездный созыв. Кто из знаменитостей рвется в Госдуму
 
ПолитикаСвердловская областьГенеральная прокуратура РФГосдума РФСвердловский областной судВыборы в Государственную думуБорис ТитовНиколай БулаевПартия РостаРоссия
 
 
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