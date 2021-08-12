https://ria.ru/20210812/kandagar-1745511452.html
В аэропорту Кандагара отменили все рейсы
В аэропорту Кандагара отменили все рейсы - РИА Новости, 12.08.2021
В аэропорту Кандагара отменили все рейсы
Все рейсы в аэропорту афганского Кандагара отменены из-за столкновений между правительственными силами и боевиками движения "Талибан"*, сообщает телеканал... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:11
2021-08-12T17:11
2021-08-12T17:32
кандагар
в мире
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все рейсы в аэропорту афганского Кандагара отменены из-за столкновений между правительственными силами и боевиками движения "Талибан"*, сообщает телеканал источник."Отмена всех прибывающих и отправляющихся рейсов в аэропорту Кандагара из-за столкновений между правительственными войсками и талибами", - сообщает источник.Ранее источник сообщил РИА Новости, что бои идут на центральной площади Кандагара, боевики движения "Талибан"* захватили больницу.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210810/taliban-1745210516.html
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РИА Новости
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кандагар, в мире, обострение ситуации в афганистане
17:11 12.08.2021 (обновлено: 17:32 12.08.2021)
В аэропорту Кандагара отменили все рейсы
В аэропорту Кандагара отменили все рейсы из-за столкновения талибов с правительственными силами
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все рейсы в аэропорту афганского Кандагара отменены из-за столкновений между правительственными силами и боевиками движения "Талибан"*, сообщает телеканал источник.
"Отмена всех прибывающих и отправляющихся рейсов в аэропорту Кандагара из-за столкновений между правительственными войсками и талибами", - сообщает источник.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что бои идут на центральной площади Кандагара, боевики движения "Талибан"* захватили больницу.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России