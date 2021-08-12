https://ria.ru/20210812/kandagar-1745511452.html

В аэропорту Кандагара отменили все рейсы

В аэропорту Кандагара отменили все рейсы - РИА Новости, 12.08.2021

В аэропорту Кандагара отменили все рейсы

Все рейсы в аэропорту афганского Кандагара отменены из-за столкновений между правительственными силами и боевиками движения "Талибан"*, сообщает телеканал... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:11

2021-08-12T17:11

2021-08-12T17:32

кандагар

в мире

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все рейсы в аэропорту афганского Кандагара отменены из-за столкновений между правительственными силами и боевиками движения "Талибан"*, сообщает телеканал источник."Отмена всех прибывающих и отправляющихся рейсов в аэропорту Кандагара из-за столкновений между правительственными войсками и талибами", - сообщает источник.Ранее источник сообщил РИА Новости, что бои идут на центральной площади Кандагара, боевики движения "Талибан"* захватили больницу.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210810/taliban-1745210516.html

https://ria.ru/20210812/vertolety-1745505747.html

кандагар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кандагар, в мире, обострение ситуации в афганистане