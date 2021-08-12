https://ria.ru/20210812/kamery-1745455524.html

Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры?

Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры? - РИА Новости, 12.08.2021

Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры?

В 2020-м году водители в России получили штрафов на 145 млн. рублей. Всегда ли беспристрастная камера справедлива? Сегодня найти участок дороги без "всевидящего ока" практически невозможно, но можно ли "спрятаться" от камеры? Антирадары, наклейки на номера и грязь в баллончиках: работают ли народные "методы". Рассказывает эксперт Григорий Шухман.

2021-08-12T14:00

2021-08-12T14:00

2021-08-12T14:00

не роскошь

подкаст

общество

технологии

законы

авто

законы

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Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры? В 2020-м году водители в России получили штрафов на 145 млн. рублей. Всегда ли беспристрастная камера справедлива? Сегодня найти участок дороги без "всевидящего ока" практически невозможно, но можно ли "спрятаться" от камеры? Антирадары, наклейки на номера и грязь в баллончиках: работают ли народные "методы". Рассказывает эксперт Григорий Шухман. audio/mpeg

Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры? В 2020-м году водители в России получили штрафов на 145 млн. рублей. Всегда ли беспристрастная камера справедлива? Сегодня найти участок дороги без "всевидящего ока" практически невозможно, но можно ли "спрятаться" от камеры? Антирадары, наклейки на номера и грязь в баллончиках: работают ли народные "методы". Рассказывает эксперт Григорий Шухман. audio/mpeg

Сколько сотрудников ГИБДД нужно, чтобы просматривать все материалы с камер? Возможно ли настроить камеру так, чтобы она штрафовала всех подряд без разбору? На эти и другие вопросы ответил эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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