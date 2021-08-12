Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210812/kamery-1745455524.html
Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры?
Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры? - РИА Новости, 12.08.2021
Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры?
В 2020-м году водители в России получили штрафов на 145 млн. рублей. Всегда ли беспристрастная камера справедлива? Сегодня найти участок дороги без "всевидящего ока" практически невозможно, но можно ли "спрятаться" от камеры? Антирадары, наклейки на номера и грязь в баллончиках: работают ли народные "методы". Рассказывает эксперт Григорий Шухман.
2021-08-12T14:00
2021-08-12T14:00
не роскошь
подкаст
общество
технологии
законы
авто
законы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745455856_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9148a45d351af7b0e833e1d045e7ce56.jpg
Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры?
В 2020-м году водители в России получили штрафов на 145 млн. рублей. Всегда ли беспристрастная камера справедлива? Сегодня найти участок дороги без "всевидящего ока" практически невозможно, но можно ли "спрятаться" от камеры? Антирадары, наклейки на номера и грязь в баллончиках: работают ли народные "методы". Рассказывает эксперт Григорий Шухман.
audio/mpeg
Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры?
В 2020-м году водители в России получили штрафов на 145 млн. рублей. Всегда ли беспристрастная камера справедлива? Сегодня найти участок дороги без "всевидящего ока" практически невозможно, но можно ли "спрятаться" от камеры? Антирадары, наклейки на номера и грязь в баллончиках: работают ли народные "методы". Рассказывает эксперт Григорий Шухман.
audio/mpeg
Сколько сотрудников ГИБДД нужно, чтобы просматривать все материалы с камер? Возможно ли настроить камеру так, чтобы она штрафовала всех подряд без разбору? На эти и другие вопросы ответил эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745455856_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_1dfcb6233bf75d7da6e9c9ac051fdab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подкаст, аудио, общество, технологии, законы, авто, законы, дороги, штрафы, ян хайцеэр, антон шапарин
14:00 12.08.2021
 

Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры?

Не роскошь
Большой брат следит за тобой: можно ли обмануть дорожные камеры?
14:00
Читать ria.ru в
В 2020-м году водители в России получили штрафов на 145 млн. рублей. Всегда ли беспристрастная камера справедлива? Сегодня найти участок дороги без "всевидящего ока" практически невозможно, но можно ли "спрятаться" от камеры? Антирадары, наклейки на номера и грязь в баллончиках: работают ли народные "методы". Рассказывает эксперт Григорий Шухман.
Сколько сотрудников ГИБДД нужно, чтобы просматривать все материалы с камер? Возможно ли настроить камеру так, чтобы она штрафовала всех подряд без разбору? На эти и другие вопросы ответил эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьПодкастОбществоТехнологииЗаконыАвтозаконыДорогиШтрафыЯн ХайцеэрАнтон Шапарин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
14:43Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
14:42Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
14:38Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
14:35Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
14:32Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной
14:30В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
14:29Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ
14:28Эксперты объяснили, почему авиаэкскурсии по Египту не интересны россиянам
14:26Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
Лента новостейМолния