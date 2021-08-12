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Выживший при падении Ми-8 на Камчатке раскрыл подробности аварии
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке раскрыл подробности аварии - РИА Новости, 12.08.2021
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке раскрыл подробности аварии
Один из восьми выживших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский рассказал РИА РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:39
2021-08-12T17:39
происшествия
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Один из восьми выживших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский рассказал РИА Новости, что без пришедшей вовремя помощи они "просто бы окоченели", и поблагодарил тех, кто их спас.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным СК, среди основных версий крушения - плохая погода и ошибка пилотирования."На поверхность (выбрался) сам, а дальше подобрали парни из близлежащего лагеря, на берегу курильского озера. Без них мы бы просто окоченели в воде. Как они нас нашли, ума не приложу. Вот им огромное спасибо", - сказал собеседник агентства, с сожалением добавив, что "имена не отпечатались в памяти".
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происшествия, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
17:39 12.08.2021
 
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке раскрыл подробности аварии

Выживший после падения вертолета Ми-8 на Камчатке: мы бы просто окоченели

© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Один из восьми выживших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский рассказал РИА Новости, что без пришедшей вовремя помощи они "просто бы окоченели", и поблагодарил тех, кто их спас.
В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным СК, среди основных версий крушения - плохая погода и ошибка пилотирования.
"На поверхность (выбрался) сам, а дальше подобрали парни из близлежащего лагеря, на берегу курильского озера. Без них мы бы просто окоченели в воде. Как они нас нашли, ума не приложу. Вот им огромное спасибо", - сказал собеседник агентства, с сожалением добавив, что "имена не отпечатались в памяти".
Поисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 12:19В России
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8РоссияКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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