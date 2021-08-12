https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745504885.html

СК назвал основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

СК назвал основные версии крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021

СК назвал основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

Транспортное подразделение Следственного комитета выделило приоритетные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:41

2021-08-12T16:41

2021-08-12T18:13

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Транспортное подразделение Следственного комитета выделило приоритетные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщило ведомство на своем сайте.Среди возможных причин катастрофы рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.Сотрудники ведомства допросили гендиректора компании — эксплуатанта вертолета ООО "Витязь-Аэро", а также техперсонал, готовивший борт к вылету.Изучаются документы туроператора и авиакомпании, документация на воздушное судно и личные дела экипажа.Сегодня утром по камчатскому времени вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге полуострова. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Полет был экскурсионным, его выполняла авиакомпания "Витязь-Аэро". Среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.Воздушное судно лежит на дне на глубине 137 метров примерно в 700 метрах от берега.Спасательную операцию осложняет то, что водолазы не могут погружаться на такую глубину, для этого требуется специальное оборудование, которое доставят в ближайшее время.Уголовное дело открыли по статье о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20210812/proverka-1745474507.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/samolet-1745459104.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия