https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745504885.html
СК назвал основные версии крушения Ми-8 на Камчатке
СК назвал основные версии крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
СК назвал основные версии крушения Ми-8 на Камчатке
Транспортное подразделение Следственного комитета выделило приоритетные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:41
2021-08-12T16:41
2021-08-12T18:13
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Транспортное подразделение Следственного комитета выделило приоритетные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщило ведомство на своем сайте.Среди возможных причин катастрофы рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.Сотрудники ведомства допросили гендиректора компании — эксплуатанта вертолета ООО "Витязь-Аэро", а также техперсонал, готовивший борт к вылету.Изучаются документы туроператора и авиакомпании, документация на воздушное судно и личные дела экипажа.Сегодня утром по камчатскому времени вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге полуострова. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Полет был экскурсионным, его выполняла авиакомпания "Витязь-Аэро". Среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.Воздушное судно лежит на дне на глубине 137 метров примерно в 700 метрах от берега.Спасательную операцию осложняет то, что водолазы не могут погружаться на такую глубину, для этого требуется специальное оборудование, которое доставят в ближайшее время.Уголовное дело открыли по статье о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20210812/proverka-1745474507.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
16:41 12.08.2021 (обновлено: 18:13 12.08.2021)
СК назвал основные версии крушения Ми-8 на Камчатке
СК назвал три приоритетные версии крушения Ми-8 на Камчатке
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Транспортное подразделение Следственного комитета выделило приоритетные версии крушения вертолета Ми-8
на Камчатке, сообщило ведомство на своем сайте
.
Среди возможных причин катастрофы рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.
"Следователи на посадочной площадке Николаевка (аэропортовый комплекс "Витязь-Аэро") изъяли образцы топлива, которым был заправлен вертолет. По топливу назначена судебная химическая экспертиза. Также назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь", — добавили в СК
.
Сотрудники ведомства допросили гендиректора компании — эксплуатанта вертолета ООО "Витязь-Аэро", а также техперсонал, готовивший борт к вылету.
Изучаются документы туроператора и авиакомпании, документация на воздушное судно и личные дела экипажа.
"Будет изучаться документация, касающаяся ремонта воздушного судна, который проводился в 2020 году. Также совместно с подразделением МЧС России решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей", — заключили в ведомстве.
Сегодня утром по камчатскому времени вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге полуострова. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили.
Полет был экскурсионным, его выполняла авиакомпания "Витязь-Аэро". Среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Воздушное судно лежит на дне на глубине 137 метров примерно в 700 метрах от берега.
Спасательную операцию осложняет то, что водолазы не могут погружаться на такую глубину, для этого требуется специальное оборудование, которое доставят в ближайшее время.
Уголовное дело открыли по статье о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.