https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745473853.html
Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность на Камчатке
Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность на Камчатке
Ростуризм после крушения вертолета Ми-8 дополнительно проверит соблюдение требований безопасности при оказании туристических услуг на Камчатке, сообщает... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:52
2021-08-12T13:52
2021-08-12T13:52
туризм
петропавловск-камчатский
камчатский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ми-8
новости - туризм
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745426849_3:0:577:323_1920x0_80_0_0_ed88123d1b8861390e1cecae0c8fc2b0.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ростуризм после крушения вертолета Ми-8 дополнительно проверит соблюдение требований безопасности при оказании туристических услуг на Камчатке, сообщает ведомство."До выяснения причин крушения будет проведена дополнительная проверка соблюдения требований безопасности при оказании туристических услуг", — говорится в сообщении.В четверг вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. Продолжаются поиски, хотя, как сказал губернатор края Владимир Солодов, вероятности обнаружить живыми оставшихся пассажиров практически нет."Ростуризм находится на связи с правительством Камчатского края. По данным местных властей, туристические вертолетные полеты в регионе приостановлены на 12 и 13 августа", — уточняют в ведомстве."Вертолет был зафрахтован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки. Транспортная перевозка застрахована. Расходы, связанные с потерпевшими, будут покрыты страховой компанией в соответствии с обязательствами перевозчика", — добавляет Ростуризм.
https://ria.ru/20210812/vertolet-1745453872.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745426849_123:0:554:323_1920x0_80_0_0_4a8412a39cd5635d2cf44488ebd2f887.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петропавловск-камчатский, камчатский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ми-8, новости - туризм, туристы, туризм, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность на Камчатке
Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность оказания услуг путешественникам на Камчатке
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ростуризм после крушения вертолета Ми-8 дополнительно проверит соблюдение требований безопасности при оказании туристических услуг на Камчатке, сообщает ведомство.
"До выяснения причин крушения будет проведена дополнительная проверка соблюдения требований безопасности при оказании туристических услуг", — говорится в сообщении.
В четверг вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. Продолжаются поиски, хотя, как сказал губернатор края Владимир Солодов, вероятности обнаружить живыми оставшихся пассажиров практически нет.
"Ростуризм находится на связи с правительством Камчатского края. По данным местных властей, туристические вертолетные полеты в регионе приостановлены на 12 и 13 августа", — уточняют в ведомстве.
"Вертолет был зафрахтован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки. Транспортная перевозка застрахована. Расходы, связанные с потерпевшими, будут покрыты страховой компанией в соответствии с обязательствами перевозчика", — добавляет Ростуризм.