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Туризм
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Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность на Камчатке
Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность на Камчатке
Ростуризм после крушения вертолета Ми-8 дополнительно проверит соблюдение требований безопасности при оказании туристических услуг на Камчатке, сообщает... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:52
2021-08-12T13:52
туризм
петропавловск-камчатский
камчатский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ми-8
новости - туризм
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туризм
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ростуризм после крушения вертолета Ми-8 дополнительно проверит соблюдение требований безопасности при оказании туристических услуг на Камчатке, сообщает ведомство."До выяснения причин крушения будет проведена дополнительная проверка соблюдения требований безопасности при оказании туристических услуг", — говорится в сообщении.В четверг вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. Продолжаются поиски, хотя, как сказал губернатор края Владимир Солодов, вероятности обнаружить живыми оставшихся пассажиров практически нет."Ростуризм находится на связи с правительством Камчатского края. По данным местных властей, туристические вертолетные полеты в регионе приостановлены на 12 и 13 августа", — уточняют в ведомстве."Вертолет был зафрахтован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки. Транспортная перевозка застрахована. Расходы, связанные с потерпевшими, будут покрыты страховой компанией в соответствии с обязательствами перевозчика", — добавляет Ростуризм.
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петропавловск-камчатский, камчатский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ми-8, новости - туризм, туристы, туризм, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
13:52 12.08.2021
 
Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность на Камчатке

Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность оказания услуг путешественникам на Камчатке

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Камчатского края / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставили пострадавших при падении вертолета Ми-8 в краевую больницу в Петропавловске-Камчатском
Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших при падении вертолета Ми-8 в краевую больницу в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Камчатского края
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ростуризм после крушения вертолета Ми-8 дополнительно проверит соблюдение требований безопасности при оказании туристических услуг на Камчатке, сообщает ведомство.
"До выяснения причин крушения будет проведена дополнительная проверка соблюдения требований безопасности при оказании туристических услуг", — говорится в сообщении.
В четверг вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. Продолжаются поиски, хотя, как сказал губернатор края Владимир Солодов, вероятности обнаружить живыми оставшихся пассажиров практически нет.
"Ростуризм находится на связи с правительством Камчатского края. По данным местных властей, туристические вертолетные полеты в регионе приостановлены на 12 и 13 августа", — уточняют в ведомстве.
"Вертолет был зафрахтован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки. Транспортная перевозка застрахована. Расходы, связанные с потерпевшими, будут покрыты страховой компанией в соответствии с обязательствами перевозчика", — добавляет Ростуризм.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро
 
ТуризмПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Ми-8Новости - ТуризмтуристыТуризмКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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