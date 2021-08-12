https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745473853.html

Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность на Камчатке

Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021

Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность на Камчатке

Ростуризм после крушения вертолета Ми-8 дополнительно проверит соблюдение требований безопасности при оказании туристических услуг на Камчатке, сообщает... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:52

2021-08-12T13:52

2021-08-12T13:52

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ростуризм после крушения вертолета Ми-8 дополнительно проверит соблюдение требований безопасности при оказании туристических услуг на Камчатке, сообщает ведомство."До выяснения причин крушения будет проведена дополнительная проверка соблюдения требований безопасности при оказании туристических услуг", — говорится в сообщении.В четверг вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. Продолжаются поиски, хотя, как сказал губернатор края Владимир Солодов, вероятности обнаружить живыми оставшихся пассажиров практически нет."Ростуризм находится на связи с правительством Камчатского края. По данным местных властей, туристические вертолетные полеты в регионе приостановлены на 12 и 13 августа", — уточняют в ведомстве."Вертолет был зафрахтован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки. Транспортная перевозка застрахована. Расходы, связанные с потерпевшими, будут покрыты страховой компанией в соответствии с обязательствами перевозчика", — добавляет Ростуризм.

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745453872.html

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