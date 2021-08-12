https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745452913.html

На Камчатке определили место падения Ми-8

На Камчатке определили место падения Ми-8 - РИА Новости, 12.08.2021

На Камчатке определили место падения Ми-8

Определено место падения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, а также глубина, на которой он находится, – 137 метров, расстояние от берега – около... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:44

2021-08-12T11:44

2021-08-12T11:52

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Определено место падения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, а также глубина, на которой он находится, – 137 метров, расстояние от берега – около 700 метров, сообщили в региональном главке МЧС РФ.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Камчатские спасатели ведут поисковые работы в районе Курильского озера, где совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В настоящее время определено место падения воздушного судна, а также глубина – 137 метров. Расстояние от берега составляет около 700 метров", - сообщили журналистам в главке.

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае