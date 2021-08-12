https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745452913.html
На Камчатке определили место падения Ми-8
На Камчатке определили место падения Ми-8 - РИА Новости, 12.08.2021
На Камчатке определили место падения Ми-8
Определено место падения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, а также глубина, на которой он находится, – 137 метров, расстояние от берега – около... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:44
2021-08-12T11:44
2021-08-12T11:52
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Определено место падения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, а также глубина, на которой он находится, – 137 метров, расстояние от берега – около 700 метров, сообщили в региональном главке МЧС РФ.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Камчатские спасатели ведут поисковые работы в районе Курильского озера, где совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В настоящее время определено место падения воздушного судна, а также глубина – 137 метров. Расстояние от берега составляет около 700 метров", - сообщили журналистам в главке.
https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
11:44 12.08.2021 (обновлено: 11:52 12.08.2021)
На Камчатке определили место падения Ми-8
Спасатели определили место падения Ми-8 на Камчатке