https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745449747.html

Солодов назвал спасение восьми пассажиров Ми-8 ситуацией, близкой к чуду

Солодов назвал спасение восьми пассажиров Ми-8 ситуацией, близкой к чуду - РИА Новости, 12.08.2021

Солодов назвал спасение восьми пассажиров Ми-8 ситуацией, близкой к чуду

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал спасение восьми пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение, "ситуацией, близкой к чуду". РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:30

2021-08-12T11:30

2021-08-12T11:30

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

ми-8

владимир солодов

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал спасение восьми пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение, "ситуацией, близкой к чуду".В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Тот факт, что восемь человек удалось спасти, на самом деле, это ситуация, близкая к чуду. Удалось это сделать только благодаря очень быстрым действиям самих пассажиров, которым удалось открыть багажные створки, находящиеся сзади вертолета, когда он уже тонул", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".Губернатор также отметил быструю реакцию инспекторов заповедника."Без видимости, они не видели вертолет, по звуку сориентировались и за 3-4 минуты буквально смогли на лодке подойти и из ледяной воды, температура которой сейчас 5-6 градусов, достали восемь человек, которые в итоге и выжили", - рассказал он.

https://ria.ru/20210812/komissiya-1745448722.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/samolet-1745439538.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, ми-8, владимир солодов, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае