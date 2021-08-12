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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210812/kaluga-1745504384.html
Форум "Цифровая эволюция" открыла голограмма главы Калужской области
Форум "Цифровая эволюция" открыла голограмма главы Калужской области - РИА Новости, 12.08.2021
Форум "Цифровая эволюция" открыла голограмма главы Калужской области
Всероссийский форум "Цифровая эволюция" стартовал в Калуге в четверг, участников приветствовала виртуальная версия губернатора Калужской области Владислава... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:36
2021-08-12T16:36
калужская область
технологии
калужская область
калуга
россия
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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Всероссийский форум "Цифровая эволюция" стартовал в Калуге в четверг, участников приветствовала виртуальная версия губернатора Калужской области Владислава Шапши - "цифровой помощник", который рассказал, что решающим фактором социально-экономического роста региона является высокий инновационный потенциал, сообщает областное правительство.Открытие форума состоялось в Инновационном культурном центре в Калуге. В этом году организатором события является не только калужское областное правительство, но и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России."Открытие форума началось необычно и полностью соответствовало названию мероприятия, отмечают власти. Участников приветствовала виртуальная версия губернатора Калужской области – его "цифровой помощник"."Высокий инновационный потенциал был и остается решающим фактором социально-экономического роста Калужской области. Сегодня он неразрывно связан с внедрением цифровых технологий. И здесь регион стремится работать на опережение. В области разрабатываются свои уникальные технологии, работают ведущие предприятия IT-индустрии", – заявил он.Затем взял слово сам губернатор. Шапша выразил уверенность, что форум станет отличной площадкой для поиска новых точек для старта и возможностей по повышению качества жизни граждан. Вместе с тем глава региона посоветовал участникам не отказываться от настоящего общения, а "смотреть друг другу в глаза, чувствовать эмоции и энергетику".В четверг в рамках форума прошли несколько круглых столов. Один из самых значимых, отмечает областное правительство, - на тему: "Разработка региональных стратегий цифровой трансформации – подходы и лучшие практики". В дискуссии участвовали представители федеральных и региональных органов власти, специалисты IT-индустрии. С экспертным мнением выступил заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский. Участники дискуссии поделились опытом по разработке и внедрению региональных стратегий, а также рассказали о возникших в процессе подготовки сложностях и озвучили возможные эффективные способы реализации проектов.
https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745496923.html
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технологии, калужская область, калуга, россия
16:36 12.08.2021
 
Форум "Цифровая эволюция" открыла голограмма главы Калужской области

Голограмма главы Калужской области рассказала об инновационном потенциале региона

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Всероссийский форум "Цифровая эволюция" стартовал в Калуге в четверг, участников приветствовала виртуальная версия губернатора Калужской области Владислава Шапши - "цифровой помощник", который рассказал, что решающим фактором социально-экономического роста региона является высокий инновационный потенциал, сообщает областное правительство.
Открытие форума состоялось в Инновационном культурном центре в Калуге. В этом году организатором события является не только калужское областное правительство, но и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
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"Открытие форума началось необычно и полностью соответствовало названию мероприятия, отмечают власти. Участников приветствовала виртуальная версия губернатора Калужской области – его "цифровой помощник".
"Высокий инновационный потенциал был и остается решающим фактором социально-экономического роста Калужской области. Сегодня он неразрывно связан с внедрением цифровых технологий. И здесь регион стремится работать на опережение. В области разрабатываются свои уникальные технологии, работают ведущие предприятия IT-индустрии", – заявил он.
Затем взял слово сам губернатор. Шапша выразил уверенность, что форум станет отличной площадкой для поиска новых точек для старта и возможностей по повышению качества жизни граждан. Вместе с тем глава региона посоветовал участникам не отказываться от настоящего общения, а "смотреть друг другу в глаза, чувствовать эмоции и энергетику".
В четверг в рамках форума прошли несколько круглых столов. Один из самых значимых, отмечает областное правительство, - на тему: "Разработка региональных стратегий цифровой трансформации – подходы и лучшие практики". В дискуссии участвовали представители федеральных и региональных органов власти, специалисты IT-индустрии. С экспертным мнением выступил заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский. Участники дискуссии поделились опытом по разработке и внедрению региональных стратегий, а также рассказали о возникших в процессе подготовки сложностях и озвучили возможные эффективные способы реализации проектов.
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