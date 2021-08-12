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США сокращают дипперсонал в Кабуле
США сокращают дипперсонал в Кабуле - РИА Новости, 12.08.2021
США сокращают дипперсонал в Кабуле
Госдепартамент США подтвердил планы вывода части дипломатического персонала из Афганистана и временной переброски дополнительных войск в страну для обеспечения... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T21:19
2021-08-12T22:14
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Госдепартамент США подтвердил планы вывода части дипломатического персонала из Афганистана и временной переброски дополнительных войск в страну для обеспечения эвакуации."Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности ... Для содействия сокращению министерство обороны временно разместит дополнительные силы в (кабульском) международном аэропорту имени Хамида Карзая", - сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Он добавил, что планы эвакуации обсудили в четверг с афганским руководством госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин.США сохранят посольство в Афганистане, несмотря на планируемую эвакуацию значительной части дипломатов из-за обостряющейся обстановки в стране, сообщил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Я хочу, чтобы не было неясностей: посольство остается открытым, мы продолжаем нашу дипломатическую работу, нашу дипломатическую миссию в Афганистане", - сказал он в ходе брифинга.Прайс анонсировал сокращение персонала миссии до "дипломатического ядра" в ближайшие недели и подтвердил, что эвакуацию будут обеспечивать дополнительные силы американских военных, которых предполагается перебросить в аэропорт Кабула."Посольство остается открытым на прежнем месте, я не буду вдаваться в гипотетические рассуждения", - сказал Прайс в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном переносе дипмиссии в аэропорт.Он призвал не рассматривать переброску контингента неизвестной численности как продолжение военной миссии США в Афганистане, которую предполагается свернуть к концу месяца.Пентагон собирается задействовать в обеспечении эвакуации американских дипломатов из Афганистана около трех тысяч военнослужащих, которые начнут прибывать в аэропорт Кабула в ближайшие 24-48 часов, сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.Первая волна, по его словам, будет состоять из трех батальонов, которые сейчас находятся в зоне ответственности Центрального командования. "Их перебросят в международный аэропорт имени Хамида Карзая в ближайшие 24-48 часов. Два батальона – морские пехотинцы, третий из состава сухопутных сил США", - сказал Кирби.
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша
21:19 12.08.2021 (обновлено: 22:14 12.08.2021)
 
США сокращают дипперсонал в Кабуле

США сокращают дипперсонал в Кабуле, посольство продолжит работать

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
© Sputnik
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Госдепартамент США подтвердил планы вывода части дипломатического персонала из Афганистана и временной переброски дополнительных войск в страну для обеспечения эвакуации.
"Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности ... Для содействия сокращению министерство обороны временно разместит дополнительные силы в (кабульском) международном аэропорту имени Хамида Карзая", - сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
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Он добавил, что планы эвакуации обсудили в четверг с афганским руководством госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин.
США сохранят посольство в Афганистане, несмотря на планируемую эвакуацию значительной части дипломатов из-за обостряющейся обстановки в стране, сообщил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Я хочу, чтобы не было неясностей: посольство остается открытым, мы продолжаем нашу дипломатическую работу, нашу дипломатическую миссию в Афганистане", - сказал он в ходе брифинга.
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Прайс анонсировал сокращение персонала миссии до "дипломатического ядра" в ближайшие недели и подтвердил, что эвакуацию будут обеспечивать дополнительные силы американских военных, которых предполагается перебросить в аэропорт Кабула.
"Посольство остается открытым на прежнем месте, я не буду вдаваться в гипотетические рассуждения", - сказал Прайс в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном переносе дипмиссии в аэропорт.
"Эти прибывающие силы будут размещены в аэропорту с одной и только одной целью - помочь сокращению нашего гражданского присутствия", - сказал Прайс.
Он призвал не рассматривать переброску контингента неизвестной численности как продолжение военной миссии США в Афганистане, которую предполагается свернуть к концу месяца.
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Пентагон собирается задействовать в обеспечении эвакуации американских дипломатов из Афганистана около трех тысяч военнослужащих, которые начнут прибывать в аэропорт Кабула в ближайшие 24-48 часов, сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.
"У нас более 650 военных в Кабуле, эти три тысячи к ним присоединятся", - сказал он журналистам.
Первая волна, по его словам, будет состоять из трех батальонов, которые сейчас находятся в зоне ответственности Центрального командования. "Их перебросят в международный аэропорт имени Хамида Карзая в ближайшие 24-48 часов. Два батальона – морские пехотинцы, третий из состава сухопутных сил США", - сказал Кирби.
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