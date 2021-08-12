https://ria.ru/20210812/italiya-1745522968.html

В Италии ожидают решения об открытии границ для туристов из России

В Италии ожидают решения об открытии границ для туристов из России - РИА Новости, 12.08.2021

В Италии ожидают решения об открытии границ для туристов из России

В Италии ожидают решения об открытии границ для российских туристов, но все будет зависть от эпидемиологической обстановки в двух странах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T19:50

2021-08-12T19:50

2021-08-12T19:50

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Италии ожидают решения об открытии границ для российских туристов, но все будет зависть от эпидемиологической обстановки в двух странах, заявил РИА Новости министр-советник посольства Италии в Москве Гуидо де Санктис."Мы ожидаем какого-то решения, все зависит от эпидемиологической обстановки в Италии и в России, тщательно следим за развитием ситуации. Я могу вас заверить, что с итальянской стороны оказывается большое давление в пользу того, чтобы открыть границы для обычных туристов", — сказал он РИА Новости.Министр-советник посольства Италии также добавил, что несмотря на ограничения, даже сейчас в самолетах, направляющихся в страну, можно встретить россиян.Он подчеркнул, что в Италии, как и в России, хотят, чтобы туризм возобновился как можно скорее."Мы были бы рады вернуться к прежнему положению вещей, к нашей общей с вами истории", — отметил министр-советник посольства.Кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19 стартовала на Апеннинах 27 декабря. Власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться создания коллективного иммунитета в стране к концу сентября. В июне начали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет. В последнюю неделю июля рост числа прививок на 15% наблюдался в возрастной группе до 40 лет, что связано с решением правительства ввести с 6 августа систему санитарных пропусков с QR-кодом для доступа в учреждения и на мероприятия с массовым скоплением людей.

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италия, новости - туризм, туристы, туризм, россия, вакцинация, коронавирус covid-19