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Соседи рассказали о жильцах, скрывавших беглецов из изолятора в Истре
Соседи рассказали о жильцах, скрывавших беглецов из изолятора в Истре - РИА Новости, 12.08.2021
Соседи рассказали о жильцах, скрывавших беглецов из изолятора в Истре
Жильцы дома в Подольске рассказали РИА Новости, что квартиросъемщики, укрывшие беглецов из истринского ИВС, вероятно, были молдаване. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:57
2021-08-12T13:57
происшествия
истра
подольск
молдавия
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Жильцы дома в Подольске рассказали РИА Новости, что квартиросъемщики, укрывшие беглецов из истринского ИВС, вероятно, были молдаване."Мы тут всю ночь не спали, страшно, конечно. В принципе, (арендаторы - ред.) спокойные люди… Вроде, да, они были молдаване", - сказала соседка Олеся Сарангова."Она вообще женщина спокойная", - охарактеризовала собеседница задержанную, добавив, что жили они в этой квартире года три.Собственников квартиры Сарангова не видела. "Они живут в другой области", - пояснила женщина.Другая соседка рассказала РИА Новости, что квартиры в этом доме в основном служебные и выдавались военнослужащим.О задержании скрывавшихся в Подольске двух беглецов МВД сообщило накануне вечером. Третий сегодня сдался сам. Среди них нет Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек: Мавриди и четыре уроженца Молдавии, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. После этого против двух сотрудников ИВС завели дело о превышении должностных полномочий, их арестовали.
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происшествия, истра, подольск, молдавия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
13:57 12.08.2021
 
Соседи рассказали о жильцах, скрывавших беглецов из изолятора в Истре

Соседи рассказали, что укрывшие беглецов из истринского ИВС, вероятно, были молдаване

© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Жильцы дома в Подольске рассказали РИА Новости, что квартиросъемщики, укрывшие беглецов из истринского ИВС, вероятно, были молдаване.
"Мы тут всю ночь не спали, страшно, конечно. В принципе, (арендаторы - ред.) спокойные люди… Вроде, да, они были молдаване", - сказала соседка Олеся Сарангова.
"Она вообще женщина спокойная", - охарактеризовала собеседница задержанную, добавив, что жили они в этой квартире года три.
Собственников квартиры Сарангова не видела. "Они живут в другой области", - пояснила женщина.
Другая соседка рассказала РИА Новости, что квартиры в этом доме в основном служебные и выдавались военнослужащим.
О задержании скрывавшихся в Подольске двух беглецов МВД сообщило накануне вечером. Третий сегодня сдался сам. Среди них нет Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.
Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек: Мавриди и четыре уроженца Молдавии, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. После этого против двух сотрудников ИВС завели дело о превышении должностных полномочий, их арестовали.
Камера в изоляторе временного содержания ОМВД в Истре, из которой сбежали заключенные. Кадр видео
13:00В России
"Открыли "кормушки" и отключили камеры". Как помогли беглецам в Истре
 
ПроисшествияИстраПодольскМолдавияВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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