https://ria.ru/20210812/istra-1745476416.html

Соседи рассказали о жильцах, скрывавших беглецов из изолятора в Истре

Соседи рассказали о жильцах, скрывавших беглецов из изолятора в Истре - РИА Новости, 12.08.2021

Соседи рассказали о жильцах, скрывавших беглецов из изолятора в Истре

Жильцы дома в Подольске рассказали РИА Новости, что квартиросъемщики, укрывшие беглецов из истринского ИВС, вероятно, были молдаване. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:57

2021-08-12T13:57

2021-08-12T13:57

происшествия

истра

подольск

молдавия

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Жильцы дома в Подольске рассказали РИА Новости, что квартиросъемщики, укрывшие беглецов из истринского ИВС, вероятно, были молдаване."Мы тут всю ночь не спали, страшно, конечно. В принципе, (арендаторы - ред.) спокойные люди… Вроде, да, они были молдаване", - сказала соседка Олеся Сарангова."Она вообще женщина спокойная", - охарактеризовала собеседница задержанную, добавив, что жили они в этой квартире года три.Собственников квартиры Сарангова не видела. "Они живут в другой области", - пояснила женщина.Другая соседка рассказала РИА Новости, что квартиры в этом доме в основном служебные и выдавались военнослужащим.О задержании скрывавшихся в Подольске двух беглецов МВД сообщило накануне вечером. Третий сегодня сдался сам. Среди них нет Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек: Мавриди и четыре уроженца Молдавии, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. После этого против двух сотрудников ИВС завели дело о превышении должностных полномочий, их арестовали.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/istra-1745466990.html

истра

подольск

молдавия

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происшествия, истра, подольск, молдавия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре