https://ria.ru/20210812/istra-1745464470.html
Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции
Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции - РИА Новости, 12.08.2021
Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции
Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:42
2021-08-12T12:42
2021-08-12T12:44
происшествия
истра
подольск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ирина волк
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена-"мясного короля" Владимира Маругова. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.Первые два беглеца были пойманы накануне вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ.По словам Волк, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались в съемной квартире в Подольске. На месте задержания оказались и арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов. Всех четверых отвезли в полицию.
https://ria.ru/20210812/izolyator-1745442265.html
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происшествия, истра, подольск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ирина волк, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
12:42 12.08.2021 (обновлено: 12:44 12.08.2021)
Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции
Представитель МВД Волк: третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции