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Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции
Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции - РИА Новости, 12.08.2021
Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции
Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:42
2021-08-12T12:44
происшествия
истра
подольск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ирина волк
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена-"мясного короля" Владимира Маругова. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.Первые два беглеца были пойманы накануне вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ.По словам Волк, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались в съемной квартире в Подольске. На месте задержания оказались и арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов. Всех четверых отвезли в полицию.
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истра
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происшествия, истра, подольск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ирина волк, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
12:42 12.08.2021 (обновлено: 12:44 12.08.2021)
 
Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции

Представитель МВД Волк: третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается", - сказала Волк.
Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена-"мясного короля" Владимира Маругова. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.
Первые два беглеца были пойманы накануне вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ.
По словам Волк, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались в съемной квартире в Подольске. На месте задержания оказались и арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов. Всех четверых отвезли в полицию.
Изолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
10:44
СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным
 
ПроисшествияИстраПодольскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ирина ВолкВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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