https://ria.ru/20210812/istra-1745464470.html

Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции

Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции - РИА Новости, 12.08.2021

Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции

Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:42

2021-08-12T12:42

2021-08-12T12:44

происшествия

истра

подольск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ирина волк

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Третий сбежавший из изолятора временного содержания сдался полиции Истры, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена-"мясного короля" Владимира Маругова. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.Первые два беглеца были пойманы накануне вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ.По словам Волк, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались в съемной квартире в Подольске. На месте задержания оказались и арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов. Всех четверых отвезли в полицию.

https://ria.ru/20210812/izolyator-1745442265.html

истра

подольск

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происшествия, истра, подольск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ирина волк, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре