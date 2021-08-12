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Стало известно, какие исторические личности вызывают гордость у россиян
Стало известно, какие исторические личности вызывают гордость у россиян - РИА Новости, 12.08.2021
Стало известно, какие исторические личности вызывают гордость у россиян
Наибольшую гордость у россиян вызывают космонавт Юрий Гагарин (31%), поэт Александр Пушкин (30%) и ученый Михаил Ломоносов (22%) следует из результатов... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:18
2021-08-12T17:19
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Наибольшую гордость у россиян вызывают космонавт Юрий Гагарин (31%), поэт Александр Пушкин (30%) и ученый Михаил Ломоносов (22%) следует из результатов исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР), которые озвучил директор по политическому анализу Виктор Потуремский."Опрошенные, которым дали возможность выбрать несколько исторических личностей, которые вызывают у них наибольшую гордость, чаще всего выбирали Гагарина (31%), Пушкина (30%) и Ломоносова (22%). Также в лидеры попали Петр I (21%), Георгий Жуков (21%), Сергей Королев (20%), Дмитрий Менделеев (20%), Александр Суворов (15%), Николай Пирогов (12%)", - сказал Потуремский на заседании круглого стола "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан" в МИА "Россия сегодня".Итоговые данные были разделены на несколько групп, выяснилось, что наибольшую гордость россиян вызывают покорители космоса. Эту группу выделили 62% опрошенных, в нее вошли Гагарин, Королев и Константин Циолковский. Группу ученых отметил 51% респондентов, в нее вошли Ломоносов, Менделеев и Игорь Курчатов. На третьем месте оказались писатели, ими гордятся 49% россиян. В эту группу вошли Пушкин, Федор Достоевский и Лев Толстой.
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ломоносов, королев, пушкин, юрий гагарин (космонавт), игорь курчатов, космос - риа наука, виктор потуремский
17:18 12.08.2021 (обновлено: 17:19 12.08.2021)
 
Стало известно, какие исторические личности вызывают гордость у россиян

Институт социального маркетинга: наибольшую гордость у россиян вызывают Гагарин, Пушкин и Ломоносов

© РИА Новости / Игорь Снегирев / Перейти в фотобанкЮрий Гагарин
Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Игорь Снегирев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Наибольшую гордость у россиян вызывают космонавт Юрий Гагарин (31%), поэт Александр Пушкин (30%) и ученый Михаил Ломоносов (22%) следует из результатов исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР), которые озвучил директор по политическому анализу Виктор Потуремский.
"Опрошенные, которым дали возможность выбрать несколько исторических личностей, которые вызывают у них наибольшую гордость, чаще всего выбирали Гагарина (31%), Пушкина (30%) и Ломоносова (22%). Также в лидеры попали Петр I (21%), Георгий Жуков (21%), Сергей Королев (20%), Дмитрий Менделеев (20%), Александр Суворов (15%), Николай Пирогов (12%)", - сказал Потуремский на заседании круглого стола "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан" в МИА "Россия сегодня".
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Исследование показало, что большинство россиян считают себя патриотами
Итоговые данные были разделены на несколько групп, выяснилось, что наибольшую гордость россиян вызывают покорители космоса. Эту группу выделили 62% опрошенных, в нее вошли Гагарин, Королев и Константин Циолковский. Группу ученых отметил 51% респондентов, в нее вошли Ломоносов, Менделеев и Игорь Курчатов. На третьем месте оказались писатели, ими гордятся 49% россиян. В эту группу вошли Пушкин, Федор Достоевский и Лев Толстой.
 
ЛомоносовКоролевПушкинЮрий Гагарин (космонавт)Игорь КурчатовКосмос - РИА НаукаВиктор Потуремский
 
 
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