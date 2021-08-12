https://ria.ru/20210812/istoriya-1745513293.html

Стало известно, какие исторические личности вызывают гордость у россиян

Стало известно, какие исторические личности вызывают гордость у россиян - РИА Новости, 12.08.2021

Стало известно, какие исторические личности вызывают гордость у россиян

Наибольшую гордость у россиян вызывают космонавт Юрий Гагарин (31%), поэт Александр Пушкин (30%) и ученый Михаил Ломоносов (22%) следует из результатов... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:18

2021-08-12T17:18

2021-08-12T17:19

ломоносов

королев

пушкин

юрий гагарин (космонавт)

игорь курчатов

космос - риа наука

виктор потуремский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727545378_0:39:2047:1191_1920x0_80_0_0_b2dce3b68571a1b0284cee4523fea735.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Наибольшую гордость у россиян вызывают космонавт Юрий Гагарин (31%), поэт Александр Пушкин (30%) и ученый Михаил Ломоносов (22%) следует из результатов исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР), которые озвучил директор по политическому анализу Виктор Потуремский."Опрошенные, которым дали возможность выбрать несколько исторических личностей, которые вызывают у них наибольшую гордость, чаще всего выбирали Гагарина (31%), Пушкина (30%) и Ломоносова (22%). Также в лидеры попали Петр I (21%), Георгий Жуков (21%), Сергей Королев (20%), Дмитрий Менделеев (20%), Александр Суворов (15%), Николай Пирогов (12%)", - сказал Потуремский на заседании круглого стола "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан" в МИА "Россия сегодня".Итоговые данные были разделены на несколько групп, выяснилось, что наибольшую гордость россиян вызывают покорители космоса. Эту группу выделили 62% опрошенных, в нее вошли Гагарин, Королев и Константин Циолковский. Группу ученых отметил 51% респондентов, в нее вошли Ломоносов, Менделеев и Игорь Курчатов. На третьем месте оказались писатели, ими гордятся 49% россиян. В эту группу вошли Пушкин, Федор Достоевский и Лев Толстой.

https://ria.ru/20210812/patriot-1745505168.html

ломоносов

королев

пушкин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ломоносов, королев, пушкин, юрий гагарин (космонавт), игорь курчатов, космос - риа наука, виктор потуремский