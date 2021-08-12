11:19 12.08.2021 (обновлено: 11:31 12.08.2021)
Посол России в Иране прокомментировал вызвавшую скандал фотографию
Посол в Иране Джагарян выразил сожаление из-за недопонимания вокруг вызвавшей критику фотографии
© Фото : предоставлено посольством РФ в ИранеПосол РФ в Иране Леван Джагарян
© Фото : предоставлено посольством РФ в Иране
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян в четверг был приглашен в министерство иностранных дел Ирана в свете публикации, раскритикованной иранской стороной, сообщило российское посольство в Иране.
"Сегодня чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Леван Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности на фотографию, опубликованную совместно с послом Великобритании в Тегеране Саймоном Шерклиффом", - говорится в сообщении посольства, поступившем РИА Новости.
"В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Послом было выражено сожаление возникшим недопониманием", - отметила дипмиссия.
Ранее российское посольство в Иране сообщило, что посол РФ Леван Джагарян встретился с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Встреча, как отмечало посольство в Twitter, состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году", на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.
Это вызвало волну критики со стороны иранских политиков. В частности, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию "крайне неуместной", а председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф указал на необходимость "решительного дипломатического ответа" в том случае, если послы двух стран не принесут своих извинений.
Позже посольство России в свете "неоднозначной реакции" заявило, что публикация не делалась с "антииранским" посылом. В дипмиссии отметили, что посольство не собиралось оскорблять чувства дружественного народа Ирана, а единственный смысл у этой фотографии - отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны.
Тегеран болезненно относится к периодам истории, связанным с нахождением на своей территории иностранных войск. Непосредственно в годы Второй мировой войны присутствие советских и британских сил на иранской территории связано с опасениями союзных стран по поводу наращивания Ираном связей с нацистской Германией, из-за чего они в августе-сентябре 1941 года провели операцию, введя свои войска и установив контроль над различными частями страны.
28 ноября 2018, 03:10Тегеранская конференция 1943 года