https://ria.ru/20210812/iran-1745447834.html

Посол России в Иране прокомментировал вызвавшую скандал фотографию

Посол России в Иране прокомментировал вызвавшую скандал фотографию - РИА Новости, 12.08.2021

Посол России в Иране прокомментировал вызвавшую скандал фотографию

Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян в четверг был приглашен в министерство иностранных дел Ирана в свете публикации, раскритикованной иранской стороной, сообщило РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:19

2021-08-12T11:19

2021-08-12T11:31

в мире

иран

тегеран (город)

мид ирана

россия

леван джагарян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/104371/58/1043715883_0:190:1000:753_1920x0_80_0_0_05612f880ad9413bfcc3138faab94150.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян в четверг был приглашен в министерство иностранных дел Ирана в свете публикации, раскритикованной иранской стороной, сообщило российское посольство в Иране."Сегодня чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Леван Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности на фотографию, опубликованную совместно с послом Великобритании в Тегеране Саймоном Шерклиффом", - говорится в сообщении посольства, поступившем РИА Новости."В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Послом было выражено сожаление возникшим недопониманием", - отметила дипмиссия.Ранее российское посольство в Иране сообщило, что посол РФ Леван Джагарян встретился с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Встреча, как отмечало посольство в Twitter, состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году", на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.Это вызвало волну критики со стороны иранских политиков. В частности, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию "крайне неуместной", а председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф указал на необходимость "решительного дипломатического ответа" в том случае, если послы двух стран не принесут своих извинений.Позже посольство России в свете "неоднозначной реакции" заявило, что публикация не делалась с "антииранским" посылом. В дипмиссии отметили, что посольство не собиралось оскорблять чувства дружественного народа Ирана, а единственный смысл у этой фотографии - отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны.Тегеран болезненно относится к периодам истории, связанным с нахождением на своей территории иностранных войск. Непосредственно в годы Второй мировой войны присутствие советских и британских сил на иранской территории связано с опасениями союзных стран по поводу наращивания Ираном связей с нацистской Германией, из-за чего они в августе-сентябре 1941 года провели операцию, введя свои войска и установив контроль над различными частями страны.

https://ria.ru/20210812/iran-1745445970.html

https://ria.ru/20181128/1533516722.html

иран

тегеран (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, тегеран (город), мид ирана, россия, леван джагарян