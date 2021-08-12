https://ria.ru/20210812/iran-1745445970.html

Главу МИД Ирана обидело фото послов России и Британии

Главу МИД Ирана обидело фото послов России и Британии - РИА Новости, 12.08.2021

Главу МИД Ирана обидело фото послов России и Британии

Фотография послов России и Великобритании, отсылающая к Тегеранской конференции 1943 года, вызвала волну критики в Иране. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:08

2021-08-12T11:08

2021-08-12T12:21

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Фотография послов России и Великобритании, отсылающая к Тегеранской конференции 1943 года, вызвала волну критики в Иране.Снимок появился накануне в Twitter российского посольства в Тегеране. В подписи говорилось, что посол Леван Джагарян встретился с британским коллегой Саймоном Шерклиффом "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция".Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф резко отреагировал на публикацию фотографии, назвав ее крайне неуместной."Надо ли напоминать всем, что август 2021 года — это не август 1941 года и не декабрь 1943-го. Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД, что его судьба никогда не может зависеть от решений иностранных посольств или держав", — написал он в Twitter.Председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф, со своей стороны, пригрозил Москве и Лондону "решительным дипломатическим ответом", если послы не извинятся за фото.МИД Ирана пригласил к себе российского посла, который дал все необходимые разъяснения и выразил сожаления по поводу возникшего недопонимания. Беседа проходила в дружественной атмосфере, отмечает российское посольство.Дипмиссия также ответила на критику, заверив, что в публикации не было никакого "антииранского посыла".Тегеран болезненно относится к периодам истории, которые связаны с присутствием на его территории иностранных войск, в том числе во время Второй мировой войны. Так, в августе-сентябре 1941-го Советский Союз и Великобритания, опасавшиеся усиления связей Ирана с нацистской Германией, провели совместную операцию и установили контроль над разными частями страны.Тегеранская конференция "Большой тройки" проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. На ней лидеры СССР, США и Британии наметили контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

https://ria.ru/20210419/iran-1728891125.html

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