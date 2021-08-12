11:08 12.08.2021 (обновлено: 12:21 12.08.2021)
Главу МИД Ирана обидело фото послов России и Британии
Глава МИД Ирана Зариф осудил фото послов России и Британии, отсылающее к конференции 1943 года
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Фотография послов России и Великобритании, отсылающая к Тегеранской конференции 1943 года, вызвала волну критики в Иране.
Снимок появился накануне в Twitter российского посольства в Тегеране. В подписи говорилось, что посол Леван Джагарян встретился с британским коллегой Саймоном Шерклиффом "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция".
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф резко отреагировал на публикацию фотографии, назвав ее крайне неуместной.
🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021
Председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф, со своей стороны, пригрозил Москве и Лондону "решительным дипломатическим ответом", если послы не извинятся за фото.
МИД Ирана пригласил к себе российского посла, который дал все необходимые разъяснения и выразил сожаления по поводу возникшего недопонимания. Беседа проходила в дружественной атмосфере, отмечает российское посольство.
Дипмиссия также ответила на критику, заверив, что в публикации не было никакого "антииранского посыла".
"Мы не собирались оскорблять чувства дружественного народа Ирана. Единственный смысл у этой фотографии — отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. Иран — наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении", — говорится в твите посольства.
Тегеран болезненно относится к периодам истории, которые связаны с присутствием на его территории иностранных войск, в том числе во время Второй мировой войны. Так, в августе-сентябре 1941-го Советский Союз и Великобритания, опасавшиеся усиления связей Ирана с нацистской Германией, провели совместную операцию и установили контроль над разными частями страны.
Тегеранская конференция "Большой тройки" проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. На ней лидеры СССР, США и Британии наметили контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.