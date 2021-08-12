18:26 12.08.2021 (обновлено: 18:29 12.08.2021)
СК проверит данные об инвалиде, пострадавшей при посадке в самолет в Надыме
СК проверяет информацию о женщине-инвалиде, пострадавшей при посадке на борт самолета в Надыме
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Следствие проверяет информацию о травмировании женщины-инвалида при посадке на борт самолета в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщило в четверг Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел в среду.
"В средствах массовой информации была опубликована информация о травмировании женщины, имеющей физические ограничения в передвижении при посадке на борт самолета рейса YC-148 сообщением Надым-Тюмень авиакомпании "АТК "Ямал" в аэропорту "Надым". В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки в отношении работников аэропорта и перевозчика будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, на воздушном судне типа CRJ-200, исходя из его технических характеристик, использование имеющегося в аэропорту города Надым амбулаторного лифта было невозможно, и женщину занесли на борт самолета по трапу на руках, в результате чего она получила телесные повреждения. Фельдшер медицинского пункта в аэропорту оказал женщине первую медицинскую помощь.
Руководитель Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анатолий Митин взять проверку под контроль, уточняет ведомство.
Проверку по факту произошедшего также начала Уральская транспортная прокуратура. "По результатам установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка действиям работников аэропорта и перевозчика", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.