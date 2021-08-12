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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210812/hollywood-1745447526.html
Названы самые "желанные" актрисы и актеры Голливуда
Названы самые "желанные" актрисы и актеры Голливуда - РИА Новости, 12.08.2021
Названы самые "желанные" актрисы и актеры Голливуда
Ведущий американский журнал, посвященный киноиндустрии, The Hollywood Reporter назвал имена самых "желанных" актрис и актеров Голливуда. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:08
2021-08-12T12:08
культура
голливуд
новости культуры
кино и сериалы
флоренс пью
кристофер нолан
the hollywood reporter
netflix
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ведущий американский журнал, посвященный киноиндустрии, The Hollywood Reporter назвал имена самых "желанных" актрис и актеров Голливуда. В издании отмечают, что начинающим актерам прославиться на "фабрике грез", а также завоевывать сердца публики и руководителей студий становится все труднее"Само понятие "кинозвезда" умерло", — приводят слова одного из киноагентов в THR. Во всем виновата чрезмерная медийность: соцсети, онлайн-СМИ и так далее. Таинственность знаменитости ушла в прошлое. И тем не менее, среди новых имен есть те, кого мечтают заполучить в свои проекты продюсеры и режиссеры. Среди них, например, Аня Тейлор-Джой. Она стала одной из самых востребованных актрис, после того, как блестяще сыграла гениальную шахматистку Бет Хармон в мини-сериале Netflix "Ход королевы". Среди грядущих проектов Тейлор-Джой хоррор Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" и спин-офф "Безумного Макса", в котором она исполнит роль смелой Фуриосы. В THR со ссылкой на экспертное мнение подчеркивают, что Аня Тейлор-Джой находится на пути к тому, чтобы стать следующей музой Кристофера Нолана или Дени Вильнева, а ее статуэтка "Оскар" — лишь вопрос времени.В список также включили Флоренс Пью, которую тоже сейчас рассматривают, как одну из самых перспективных актрис. И хотя за игру в одном из своих первых фильмов "Леди Макбет" (2016 год) англичанка получила больше отрицательных отзывов, в 2019-м реабилитировалась. Появившись сначала в спортивной драме "Борьба с моей семьей", а затем в экранизации "Маленьких женщин" и "Черной вдове", Флоренс Пью заявила о себе, как о многогранной актрисе. Пью плавно переключается с инди-фильмов на высокобюджетные блокбастеры, и параллельно успевает вести веселый блог в Instagram, где на нее подписано 4,5 миллионов пользователей. В рейтинг самых "желанных" артистов Голливуда включили Джонатана Мэджорса, известного по участию в лентах "Последний черный в Сан-Франциско" и "Страна Лавкрафта", Энтони Рамоса ("Звезда родилась", "На высоте"). А также Реге Пейджа, которого зрители полюбили за образ Саймона Бассе в многосерийной мелодраме Netflix "Бриджертоны".
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голливуд, новости культуры, кино и сериалы, флоренс пью, кристофер нолан, the hollywood reporter, netflix
12:08 12.08.2021
 

Названы самые "желанные" актрисы и актеры Голливуда

© AP Photo / Peter Morrison, Invision/Richard ShotwellАня Тейлор-Джой и Флоренс Пью
Аня Тейлор-Джой и Флоренс Пью - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Peter Morrison, Invision/Richard Shotwell
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ведущий американский журнал, посвященный киноиндустрии, The Hollywood Reporter назвал имена самых "желанных" актрис и актеров Голливуда.
В издании отмечают, что начинающим актерам прославиться на "фабрике грез", а также завоевывать сердца публики и руководителей студий становится все труднее
"Само понятие "кинозвезда" умерло", — приводят слова одного из киноагентов в THR. Во всем виновата чрезмерная медийность: соцсети, онлайн-СМИ и так далее. Таинственность знаменитости ушла в прошлое. И тем не менее, среди новых имен есть те, кого мечтают заполучить в свои проекты продюсеры и режиссеры.
Среди них, например, Аня Тейлор-Джой. Она стала одной из самых востребованных актрис, после того, как блестяще сыграла гениальную шахматистку Бет Хармон в мини-сериале Netflix "Ход королевы". Среди грядущих проектов Тейлор-Джой хоррор Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" и спин-офф "Безумного Макса", в котором она исполнит роль смелой Фуриосы.
© Фото : Netflix 2020Сериал "Ход королевы"
Сериал Ход королевы - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Netflix 2020
Сериал "Ход королевы"
В THR со ссылкой на экспертное мнение подчеркивают, что Аня Тейлор-Джой находится на пути к тому, чтобы стать следующей музой Кристофера Нолана или Дени Вильнева, а ее статуэтка "Оскар" — лишь вопрос времени.
В список также включили Флоренс Пью, которую тоже сейчас рассматривают, как одну из самых перспективных актрис. И хотя за игру в одном из своих первых фильмов "Леди Макбет" (2016 год) англичанка получила больше отрицательных отзывов, в 2019-м реабилитировалась. Появившись сначала в спортивной драме "Борьба с моей семьей", а затем в экранизации "Маленьких женщин" и "Черной вдове", Флоренс Пью заявила о себе, как о многогранной актрисе.
© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Кадр из фильма Маленькие женщины
1 из 2
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
© WDSSPR (2019)
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Черная Вдова"
Кадр из фильма Черная Вдова
2 из 2
Кадр из фильма "Черная Вдова"
© Marvel Studios Inc. (2021)
1 из 2
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
© WDSSPR (2019)
2 из 2
Кадр из фильма "Черная Вдова"
© Marvel Studios Inc. (2021)
Пью плавно переключается с инди-фильмов на высокобюджетные блокбастеры, и параллельно успевает вести веселый блог в Instagram, где на нее подписано 4,5 миллионов пользователей.
В рейтинг самых "желанных" артистов Голливуда включили Джонатана Мэджорса, известного по участию в лентах "Последний черный в Сан-Франциско" и "Страна Лавкрафта", Энтони Рамоса ("Звезда родилась", "На высоте"). А также Реге Пейджа, которого зрители полюбили за образ Саймона Бассе в многосерийной мелодраме Netflix "Бриджертоны".
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КультураГолливудНовости культурыКино и сериалыФлоренс ПьюКристофер НоланThe Hollywood ReporterNetflix
 
 
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