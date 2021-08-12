https://ria.ru/20210812/hollywood-1745447526.html

Названы самые "желанные" актрисы и актеры Голливуда

Названы самые "желанные" актрисы и актеры Голливуда - РИА Новости, 12.08.2021

Названы самые "желанные" актрисы и актеры Голливуда

Ведущий американский журнал, посвященный киноиндустрии, The Hollywood Reporter назвал имена самых "желанных" актрис и актеров Голливуда. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:08

2021-08-12T12:08

2021-08-12T12:08

культура

голливуд

новости культуры

кино и сериалы

флоренс пью

кристофер нолан

the hollywood reporter

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745449712_0:0:3508:1973_1920x0_80_0_0_3d7cacf85d936769145ff07f66a08781.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ведущий американский журнал, посвященный киноиндустрии, The Hollywood Reporter назвал имена самых "желанных" актрис и актеров Голливуда. В издании отмечают, что начинающим актерам прославиться на "фабрике грез", а также завоевывать сердца публики и руководителей студий становится все труднее"Само понятие "кинозвезда" умерло", — приводят слова одного из киноагентов в THR. Во всем виновата чрезмерная медийность: соцсети, онлайн-СМИ и так далее. Таинственность знаменитости ушла в прошлое. И тем не менее, среди новых имен есть те, кого мечтают заполучить в свои проекты продюсеры и режиссеры. Среди них, например, Аня Тейлор-Джой. Она стала одной из самых востребованных актрис, после того, как блестяще сыграла гениальную шахматистку Бет Хармон в мини-сериале Netflix "Ход королевы". Среди грядущих проектов Тейлор-Джой хоррор Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" и спин-офф "Безумного Макса", в котором она исполнит роль смелой Фуриосы. В THR со ссылкой на экспертное мнение подчеркивают, что Аня Тейлор-Джой находится на пути к тому, чтобы стать следующей музой Кристофера Нолана или Дени Вильнева, а ее статуэтка "Оскар" — лишь вопрос времени.В список также включили Флоренс Пью, которую тоже сейчас рассматривают, как одну из самых перспективных актрис. И хотя за игру в одном из своих первых фильмов "Леди Макбет" (2016 год) англичанка получила больше отрицательных отзывов, в 2019-м реабилитировалась. Появившись сначала в спортивной драме "Борьба с моей семьей", а затем в экранизации "Маленьких женщин" и "Черной вдове", Флоренс Пью заявила о себе, как о многогранной актрисе. Пью плавно переключается с инди-фильмов на высокобюджетные блокбастеры, и параллельно успевает вести веселый блог в Instagram, где на нее подписано 4,5 миллионов пользователей. В рейтинг самых "желанных" артистов Голливуда включили Джонатана Мэджорса, известного по участию в лентах "Последний черный в Сан-Франциско" и "Страна Лавкрафта", Энтони Рамоса ("Звезда родилась", "На высоте"). А также Реге Пейджа, которого зрители полюбили за образ Саймона Бассе в многосерийной мелодраме Netflix "Бриджертоны".

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/rianna-1744392023.html

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

голливуд, новости культуры, кино и сериалы, флоренс пью, кристофер нолан, the hollywood reporter, netflix