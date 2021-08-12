https://ria.ru/20210812/granitsa-1745514105.html

Латвия отправила спецназ на границу с Белоруссией

Латвия отправила спецназ на границу с Белоруссией - РИА Новости, 12.08.2021

Латвия отправила спецназ на границу с Белоруссией

Государственная полиция Латвии отправила на границу с Белоруссией батальон специального назначения, чтобы помочь пограничникам остановить поток нелегальных... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:22

2021-08-12T17:22

2021-08-12T17:22

в мире

безопасность

рига

белоруссия

латвия

кришьянис кариньш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206029_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_bcda07f7137f36fee1d23327373613c6.jpg

РИГА, 12 авг – РИА Новости. Государственная полиция Латвии отправила на границу с Белоруссией батальон специального назначения, чтобы помочь пограничникам остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу, сказано в пресс-релизе полиции.В полиции сообщили, что спецназ будет помогать пограничникам в охране границы.Правительство Латвии 10 августа приняло решение объявить ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Этот режим будет действовать до 10 ноября. Согласно постановлению кабмина, Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны оказывать Государственной службе пограничной охраны помощь в обеспечении контроля на границе. В свою очередь пограничникам предоставлено право применять физическую силу для немедленного возвращения нелегальных мигрантов в страну, откуда они незаконно пересекли границу.Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 6 по 10 августа были задержаны 295 человек, а всего с начала года - 355. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Премьер республики Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.

https://ria.ru/20210806/litva-1744721978.html

рига

белоруссия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, рига, белоруссия, латвия, кришьянис кариньш