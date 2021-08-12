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Латвия отправила спецназ на границу с Белоруссией
Латвия отправила спецназ на границу с Белоруссией - РИА Новости, 12.08.2021
Латвия отправила спецназ на границу с Белоруссией
Государственная полиция Латвии отправила на границу с Белоруссией батальон специального назначения, чтобы помочь пограничникам остановить поток нелегальных... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:22
2021-08-12T17:22
в мире
безопасность
рига
белоруссия
латвия
кришьянис кариньш
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РИГА, 12 авг – РИА Новости. Государственная полиция Латвии отправила на границу с Белоруссией батальон специального назначения, чтобы помочь пограничникам остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу, сказано в пресс-релизе полиции.В полиции сообщили, что спецназ будет помогать пограничникам в охране границы.Правительство Латвии 10 августа приняло решение объявить ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Этот режим будет действовать до 10 ноября. Согласно постановлению кабмина, Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны оказывать Государственной службе пограничной охраны помощь в обеспечении контроля на границе. В свою очередь пограничникам предоставлено право применять физическую силу для немедленного возвращения нелегальных мигрантов в страну, откуда они незаконно пересекли границу.Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 6 по 10 августа были задержаны 295 человек, а всего с начала года - 355. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Премьер республики Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.
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в мире, безопасность, рига, белоруссия, латвия, кришьянис кариньш
17:22 12.08.2021
 
Латвия отправила спецназ на границу с Белоруссией

Госполиция Латвии отправила батальон спецназа на границу с Белоруссией из-за потока мигрантов

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
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РИГА, 12 авг – РИА Новости. Государственная полиция Латвии отправила на границу с Белоруссией батальон специального назначения, чтобы помочь пограничникам остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу, сказано в пресс-релизе полиции.
"Госполиция направила на границу с Белоруссией 71 сотрудника батальона специального назначения", - сказано в сообщении.
В полиции сообщили, что спецназ будет помогать пограничникам в охране границы.
Правительство Латвии 10 августа приняло решение объявить ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Этот режим будет действовать до 10 ноября. Согласно постановлению кабмина, Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны оказывать Государственной службе пограничной охраны помощь в обеспечении контроля на границе. В свою очередь пограничникам предоставлено право применять физическую силу для немедленного возвращения нелегальных мигрантов в страну, откуда они незаконно пересекли границу.
Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 6 по 10 августа были задержаны 295 человек, а всего с начала года - 355. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Премьер республики Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.
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