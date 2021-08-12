https://ria.ru/20210812/grabiteli-1745516046.html

В Москве грабители насмерть забили мужчину в собственной квартире

В Москве грабители насмерть забили мужчину в собственной квартире - РИА Новости, 12.08.2021

В Москве грабители насмерть забили мужчину в собственной квартире

Грабители залезли в квартиру на юге Москвы и до смерти забили хозяина, который незадолго до этого снял в банке крупную сумму, сообщила журналистам в четверг... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:31

2021-08-12T17:31

2021-08-12T17:31

происшествия

москва

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Грабители залезли в квартиру на юге Москвы и до смерти забили хозяина, который незадолго до этого снял в банке крупную сумму, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.Инцидент произошел сегодня: двое грабителей проникли в квартиру на Каширском шоссе, до смерти избив хозяина (он умер на месте) и его бабушку (она в больнице).По предварительным данным, незадолго до нападения потерпевший снял крупную сумму, которая, предположительно, находилась в квартире. Этот момент будет проясняться в ходе следствия."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой)", - отметила Иванова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/irkutsk-1745345040.html

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происшествия, москва, юлия иванова, россия