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Россияне гордятся успехами родины в вооружении, освоении Арктики и спорте
Россияне гордятся успехами родины в вооружении, освоении Арктики и спорте - РИА Новости, 12.08.2021
Россияне гордятся успехами родины в вооружении, освоении Арктики и спорте
Единственным в мире ледокольным флотом гордятся 83% россиян, первой в мире плавучей атомной электростанцией "Академик Ломоносов" – 75%, русской литературой –... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:42
2021-08-12T17:42
общество
виктор потуремский
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Единственным в мире ледокольным флотом гордятся 83% россиян, первой в мире плавучей атомной электростанцией "Академик Ломоносов" – 75%, русской литературой – 93% и историей – 84%. Об этом говорится в исследовании Института социального маркетинга, которое презентовал директор по политическому анализу института Виктор Потуремский на круглом столе "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан" в четверг в МИА "Россия сегодня". Такие ответы институт получил, спрашивая респондентов о конкретных предметах гордости.Россияне гордятся достижениями страны в таких сферах, как вооружение, освоение Арктики, спорт высоких достижений и космические технологии."Праздники, памятные даты – тоже предмет гордости. Самый главный праздник страны для 91% россиян – это 9 Мая, День Победы. На втором месте 22 июня – это важная памятная дата, День памяти и скорби, для 34%. Для 33% – 12 апреля, День космонавтики, для 26% – 12 июня, День России", – отметил Потуремский.Патриотами себя считают 78% россиян, при этом больше всего это чувство присуще людям с высшим образованием, старшему поколению, следует из результатов исследования.
РИА Новости
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общество, виктор потуремский
17:42 12.08.2021
 

Россияне гордятся успехами родины в вооружении, освоении Арктики и спорте

© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Единственным в мире ледокольным флотом гордятся 83% россиян, первой в мире плавучей атомной электростанцией "Академик Ломоносов" – 75%, русской литературой – 93% и историей – 84%. Об этом говорится в исследовании Института социального маркетинга, которое презентовал директор по политическому анализу института Виктор Потуремский на круглом столе "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан" в четверг в МИА "Россия сегодня". Такие ответы институт получил, спрашивая респондентов о конкретных предметах гордости.
Россияне гордятся достижениями страны в таких сферах, как вооружение, освоение Арктики, спорт высоких достижений и космические технологии.
"Праздники, памятные даты – тоже предмет гордости. Самый главный праздник страны для 91% россиян – это 9 Мая, День Победы. На втором месте 22 июня – это важная памятная дата, День памяти и скорби, для 34%. Для 33% – 12 апреля, День космонавтики, для 26% – 12 июня, День России", – отметил Потуремский.
Патриотами себя считают 78% россиян, при этом больше всего это чувство присуще людям с высшим образованием, старшему поколению, следует из результатов исследования.
 
ОбществоВиктор Потуремский
 
 
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