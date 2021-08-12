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Россияне гордятся успехами родины в вооружении, освоении Арктики и спорте

Россияне гордятся успехами родины в вооружении, освоении Арктики и спорте - РИА Новости, 12.08.2021

Россияне гордятся успехами родины в вооружении, освоении Арктики и спорте

Единственным в мире ледокольным флотом гордятся 83% россиян, первой в мире плавучей атомной электростанцией "Академик Ломоносов" – 75%, русской литературой –... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:42

2021-08-12T17:42

2021-08-12T17:42

общество

виктор потуремский

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Единственным в мире ледокольным флотом гордятся 83% россиян, первой в мире плавучей атомной электростанцией "Академик Ломоносов" – 75%, русской литературой – 93% и историей – 84%. Об этом говорится в исследовании Института социального маркетинга, которое презентовал директор по политическому анализу института Виктор Потуремский на круглом столе "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан" в четверг в МИА "Россия сегодня". Такие ответы институт получил, спрашивая респондентов о конкретных предметах гордости.Россияне гордятся достижениями страны в таких сферах, как вооружение, освоение Арктики, спорт высоких достижений и космические технологии."Праздники, памятные даты – тоже предмет гордости. Самый главный праздник страны для 91% россиян – это 9 Мая, День Победы. На втором месте 22 июня – это важная памятная дата, День памяти и скорби, для 34%. Для 33% – 12 апреля, День космонавтики, для 26% – 12 июня, День России", – отметил Потуремский.Патриотами себя считают 78% россиян, при этом больше всего это чувство присуще людям с высшим образованием, старшему поколению, следует из результатов исследования.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, виктор потуремский