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В США испугались российских гиперзвуковых ракет
В США испугались российских гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 12.08.2021
В США испугались российских гиперзвуковых ракет
Архитектура военных датчиков США недостаточна для эффективного обнаружения гиперзвуковых ракет, в то время как Россия является лидером по разработке этой... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:28
2021-08-12T19:28
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космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Архитектура военных датчиков США недостаточна для эффективного обнаружения гиперзвуковых ракет, в то время как Россия является лидером по разработке этой технологии, заявил глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард.Как заявил Ричард в ходе ежегодного симпозиума о космической и ракетной обороне, гиперзвуковые технологии создают вызовы для боевых командований вооруженных сил США. "Из-за этих проблем наша нынешняя архитектура датчиков наземного и космического базирования может оказаться недостаточной для обнаружения и отслеживания этих гиперзвуковых ракет", - сказал он.Ричард отметил, что Россия, будучи ведущей страной в мире по гиперзвуковым технологиям, продолжает вкладывать значительные средства в разработку гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов - глайдеров.Глава стратегического командования США также сказал, что недавний запуск Россией своей новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" усложняет усилия по сдерживанию возможного конфликта."Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
https://ria.ru/20210810/tsirkon-1745190858.html
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в мире, сша, космос - риа наука, россия
19:28 12.08.2021
 
В США испугались российских гиперзвуковых ракет

Адмирал ВМС США Ричард: наши датчики могут не обнаружить российские гиперзвуковые ракеты

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Архитектура военных датчиков США недостаточна для эффективного обнаружения гиперзвуковых ракет, в то время как Россия является лидером по разработке этой технологии, заявил глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард.
Как заявил Ричард в ходе ежегодного симпозиума о космической и ракетной обороне, гиперзвуковые технологии создают вызовы для боевых командований вооруженных сил США. "Из-за этих проблем наша нынешняя архитектура датчиков наземного и космического базирования может оказаться недостаточной для обнаружения и отслеживания этих гиперзвуковых ракет", - сказал он.
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 14:33Новое оружие России
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
Ричард отметил, что Россия, будучи ведущей страной в мире по гиперзвуковым технологиям, продолжает вкладывать значительные средства в разработку гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов - глайдеров.
Глава стратегического командования США также сказал, что недавний запуск Россией своей новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" усложняет усилия по сдерживанию возможного конфликта.
"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.
Российская подводная лодка проекта 941 Акула - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 19:58
В США испугались российских ракет, "угрожающих НАТО" в Черном море
Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
 
В миреСШАКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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