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Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП с автобусом в Воронеже

Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП с автобусом в Воронеже - РИА Новости, 12.08.2021

Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП с автобусом в Воронеже

Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП в Воронеже, они готовятся обследовать автобус, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T22:58

2021-08-12T22:58

2021-08-12T22:58

происшествия

воронеж

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 12 авг – РИА Новости. Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП в Воронеже, они готовятся обследовать автобус, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.По последним данным, 12 человек пострадали.

воронеж

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-12T22:58 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв автобуса в воронеже, видео