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Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП с автобусом в Воронеже
Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП с автобусом в Воронеже - РИА Новости, 12.08.2021
Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП с автобусом в Воронеже
Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП в Воронеже, они готовятся обследовать автобус, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:58
2021-08-12T22:58
2021-08-12T22:58
происшествия
воронеж
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 12 авг – РИА Новости. Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП в Воронеже, они готовятся обследовать автобус, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.По последним данным, 12 человек пострадали.
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-12T22:58
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PT0M11S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв автобуса в воронеже, видео
Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП с автобусом в Воронеже
Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП с автобусом в Воронеже