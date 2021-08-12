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МИД Ирана назвал фото послов России и Британии в Тегеране неприемлемым
МИД Ирана назвал фото послов России и Британии в Тегеране неприемлемым - РИА Новости, 12.08.2021
МИД Ирана назвал фото послов России и Британии в Тегеране неприемлемым
Министерство иностранных дел Ирана подтвердило приглашение посла России в Тегеране Левана Джагаряна из-за "неприемлемой" публикации, вызвавшей критику в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:46
2021-08-12T13:46
в мире
иран
тегеран (город)
великобритания
мид ирана
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана подтвердило приглашение посла России в Тегеране Левана Джагаряна из-за "неприемлемой" публикации, вызвавшей критику в иранском обществе, однако подчеркнуло дружественный характер отношений с Москвой.МИД Ирана отмечает, что российский посол дал разъяснения по поводу фотографии, указав, что целью публикации было напомнить о союзе Москвы с Лондоном в борьбе с нацистами. В посольстве РФ сообщали РИА Новости, что беседа в МИД Ирана прошла в дружественной атмосфере."Директор евразийского департамента МИД Ирана после объяснений посла, указав на дружественный характер отношений между Ираном и Россией, заявил послу, что публикация подобной фотографии даже с подобными обозначенными целями является неприемлемой", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.В министерстве указали на серьезное отношение к вопросами независимости страны.Ранее российское посольство в Иране сообщило, что Джагарян встретился с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Встреча, как отмечало посольство в Twitter, состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году", на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.Публикация вызвала волну критики со стороны иранских политиков. В частности, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию "крайне неуместной", а председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф указал на необходимость "решительного дипломатического ответа" в том случае, если послы двух стран не принесут своих извинений.Позже посольство России в свете "неоднозначной реакции" заявило, что публикация не делалась с "антииранским" посылом. В дипмиссии отметили, что посольство не собиралось оскорблять чувства дружественного народа Ирана, а единственный смысл у этой фотографии - отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны.Тегеран болезненно относится к периодам истории, связанным с нахождением на своей территории иностранных войск. Непосредственно в годы Второй мировой войны присутствие советских и британских сил на иранской территории связано с опасениями союзных стран по поводу наращивания Ираном связей с нацистской Германией, из-за чего они в августе-сентябре 1941 года провели операцию, введя свои войска и установив контроль над различными частями страны.
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в мире, иран, тегеран (город), великобритания, мид ирана, россия
13:46 12.08.2021
 
МИД Ирана назвал фото послов России и Британии в Тегеране неприемлемым

МИД Ирана подтвердил приглашение посла России в Тегеране Джагаряна из-за "неприемлемой" публикации

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Fotolia / aaastocks
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана подтвердило приглашение посла России в Тегеране Левана Джагаряна из-за "неприемлемой" публикации, вызвавшей критику в иранском обществе, однако подчеркнуло дружественный характер отношений с Москвой.
МИД Ирана отмечает, что российский посол дал разъяснения по поводу фотографии, указав, что целью публикации было напомнить о союзе Москвы с Лондоном в борьбе с нацистами. В посольстве РФ сообщали РИА Новости, что беседа в МИД Ирана прошла в дружественной атмосфере.
"Директор евразийского департамента МИД Ирана после объяснений посла, указав на дружественный характер отношений между Ираном и Россией, заявил послу, что публикация подобной фотографии даже с подобными обозначенными целями является неприемлемой", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.
В министерстве указали на серьезное отношение к вопросами независимости страны.
Ранее российское посольство в Иране сообщило, что Джагарян встретился с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Встреча, как отмечало посольство в Twitter, состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году", на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.
Публикация вызвала волну критики со стороны иранских политиков. В частности, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию "крайне неуместной", а председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф указал на необходимость "решительного дипломатического ответа" в том случае, если послы двух стран не принесут своих извинений.
Посол РФ в Иране Леван Джагарян - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12:31
Посла России пригласили в МИД Ирана из-за критики после публикации фото
Позже посольство России в свете "неоднозначной реакции" заявило, что публикация не делалась с "антииранским" посылом. В дипмиссии отметили, что посольство не собиралось оскорблять чувства дружественного народа Ирана, а единственный смысл у этой фотографии - отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны.
Тегеран болезненно относится к периодам истории, связанным с нахождением на своей территории иностранных войск. Непосредственно в годы Второй мировой войны присутствие советских и британских сил на иранской территории связано с опасениями союзных стран по поводу наращивания Ираном связей с нацистской Германией, из-за чего они в августе-сентябре 1941 года провели операцию, введя свои войска и установив контроль над различными частями страны.
Иранцы в масках проходят мимо фрески с изображением национального флага Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
08:00
Самый главный сосед предлагает России новый уровень отношений
 
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