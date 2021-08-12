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Тверская область
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Руденя: в Верхневолжье стартует выдача школьной формы многодетным семьям
Руденя: в Верхневолжье стартует выдача школьной формы многодетным семьям - РИА Новости, 12.08.2021
Руденя: в Верхневолжье стартует выдача школьной формы многодетным семьям
В Тверской области с 12 августа стартует бесплатная выдача многодетным семьям школьной формы на 2021-2022 учебный год, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:34
2021-08-12T17:34
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 12 авг – РИА Новости. В Тверской области с 12 августа стартует бесплатная выдача многодетным семьям школьной формы на 2021-2022 учебный год, сообщает пресс-служба регионального правительства.Эту меру поддержки губернатор региона Игорь Руденя обсудил на встрече с представителями совета многодетных семей Тверской области. Открывая встречу, губернатор поблагодарил ее участников за решения создать большие и крепкие семьи.Сегодня в Тверской области действует около 50 мер для семей с детьми. В прошлом году, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, в регионе впервые детям из многодетных семей были предоставлены комплекты школьной формы. Одежда выдается учащимся с 1 по 5 классы включительно. В 2020 году форму получили около 11,8 тысячи детей, в 2021-м году комплекты планируется выдать 12,15 тысячи ребятам.В пресс-службе отметили, что в этом году учтены пожелания родителей. Изменился порядок выдачи школьной формы: процесс начнется раньше, уже с 12 августа, все комплекты будут распределены по школам. Кроме того, родители, пополнившие ряды многодетных семей в августе-сентябре 2021 года, могут быть включены в дополнительные списки получателей. Форма им будет выдана до 15 октября.Все предметы одежды отшиваются на тверских предприятиях. Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тысяч рублей. В него входит несколько изделий. Для девочек – жакет, юбка, сарафан или жилет, три блузы, а также жабо (для 1-3 классов). Для мальчиков – пиджак, брюки, три сорочки, галстук. На выбор представлено четыре цвета: синий, чёрный, серый и бордовый, отметили в пресс-службе.
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общество, тверская область, игорь руденя
17:34 12.08.2021
 

Руденя: в Верхневолжье стартует выдача школьной формы многодетным семьям

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкШкольная ярмарка
Школьная ярмарка - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ТВЕРЬ, 12 авг – РИА Новости. В Тверской области с 12 августа стартует бесплатная выдача многодетным семьям школьной формы на 2021-2022 учебный год, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Эту меру поддержки губернатор региона Игорь Руденя обсудил на встрече с представителями совета многодетных семей Тверской области. Открывая встречу, губернатор поблагодарил ее участников за решения создать большие и крепкие семьи.
"Большое спасибо вам, что вы решились на такие судьбоносные шаги вместе со своими вторыми половинками. Важно, что в регионе сохранилась тенденция создания многодетных семей. Мы со своей стороны стараемся обеспечить развитие направления по поддержке многодетных родителей Тверской области", - сказал Руденя.
Сегодня в Тверской области действует около 50 мер для семей с детьми. В прошлом году, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, в регионе впервые детям из многодетных семей были предоставлены комплекты школьной формы. Одежда выдается учащимся с 1 по 5 классы включительно. В 2020 году форму получили около 11,8 тысячи детей, в 2021-м году комплекты планируется выдать 12,15 тысячи ребятам.
В пресс-службе отметили, что в этом году учтены пожелания родителей. Изменился порядок выдачи школьной формы: процесс начнется раньше, уже с 12 августа, все комплекты будут распределены по школам. Кроме того, родители, пополнившие ряды многодетных семей в августе-сентябре 2021 года, могут быть включены в дополнительные списки получателей. Форма им будет выдана до 15 октября.
Все предметы одежды отшиваются на тверских предприятиях. Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тысяч рублей. В него входит несколько изделий. Для девочек – жакет, юбка, сарафан или жилет, три блузы, а также жабо (для 1-3 классов). Для мальчиков – пиджак, брюки, три сорочки, галстук. На выбор представлено четыре цвета: синий, чёрный, серый и бордовый, отметили в пресс-службе.
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