https://ria.ru/20210812/flagi-1745468045.html

В США неизвестные заменили флаги ЛГБТ церкви на знамена Конфедерации

В США неизвестные заменили флаги ЛГБТ церкви на знамена Конфедерации - РИА Новости, 12.08.2021

В США неизвестные заменили флаги ЛГБТ церкви на знамена Конфедерации

Неизвестные заменили радужные флаги, висевшие на здании религиозной организации американского города Блэксберг (штата Виргиния), на знамена Конфедерации - флага РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:06

2021-08-12T13:06

2021-08-12T13:06

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Неизвестные заменили радужные флаги, висевшие на здании религиозной организации американского города Блэксберг (штата Виргиния), на знамена Конфедерации - флага рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны, полиция ведет расследование, сообщает телеканал WDBJ.Флаги висели на здании объединенной методистской церкви Wesley, недалеко от Технологического института Виргинии. Организация в своем Facebook заявила, что рано утром в субботу флаги сорвали неизвестные, это было "постоянной проблемой" для церкви, но в этот раз их заменили на "ненавистные флаги Конфедерации". Это действие церковь расценила как проявление "ненависти".Вскоре после инцидента церковь повесила новый радужный флаг, но уже внутри здания. Изображения флагов конфедератов были заретушированы на снимках в соцсетях организации. Пастор церкви призвал совершившего акт вандализма "объявиться" и извиниться перед церковью."Иногда просто извинение за то, что произошло, - это прекрасно... Мы люди прощения, и мы так поступим", - сказал пастор Брет Грешем.За последние две недели, как заявили каналу представители церкви, неизвестные срывали флаги дважды.Правоохранители начали расследование в связи с фактом хищения и запугивания.Снос памятников конфедератам ("южанам"), которые во время гражданской войны в США выступали за сохранение рабства, а также некоторым другим политикам прошлого начался на фоне протестов на расовой почве после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в мае 2020 года.

https://ria.ru/20210705/parad-1739669047.html

https://ria.ru/20210807/seks-terroristy-1744686017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, сша, миннеаполис, виргиния, джордж флойд