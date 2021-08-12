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Туризм
https://ria.ru/20210812/egipet-1745441900.html
Эксперты объяснили, почему авиаэкскурсии по Египту не интересны россиянам
Эксперты объяснили, почему авиаэкскурсии по Египту не интересны россиянам - РИА Новости, 12.08.2021
Эксперты объяснили, почему авиаэкскурсии по Египту не интересны россиянам
Эксперты туристического рынка сомневаются, что авиаэкскурсии с курортов Египта в Каир, Луксор, Асуан и Абу-Симбел будут востребованы у россиян, пишет АТОР. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:28
2021-08-12T14:28
туризм
луксор
египет
каир (город)
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эксперты туристического рынка сомневаются, что авиаэкскурсии с курортов Египта в Каир, Луксор, Асуан и Абу-Симбел будут востребованы у россиян, пишет АТОР.На днях власти страны анонсировали запуск внутренних рейсов между красноморскими курортами и популярными у путешественников направлениями, а также назвали стоимость таких однодневных поездок: 99 долларов с человека за билет туда и обратно.Однако эксперты туротрасли считают, что инициатива египетских властей, скорее всего, не найдет отклика у российских туристов. Во-первых, наши соотечественники летят к Красному морю за пляжным отдыхом, во-вторых, в условиях пандемии многие не захотят выезжать за пределы отеля, потому что стремятся минимизировать контакты.Кроме того, далеко не все готовы тратить довольно большую сумму на однодневное путешествие. Помимо перелета (около 200 долларов на двоих), отдыхающие должны будут заплатить за обслуживание, учитывать расходы на питание. В итоге такая экскурсия обойдется в 450-500 долларов.Еще одна причина — сложившийся потребительский менталитет. Россияне, по мнению представителей туроператоров, привыкли ездить на экскурсии на автобусе, а не на самолете. К тому же, такой вариант поездки доступнее по бюджету.
https://ria.ru/20210812/aviaperelet-1745308897.html
луксор
египет
каир (город)
шарм-эш-шейх
хургада
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луксор, египет, каир (город), шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), красное море, туристы, пирамиды, туризм, куда можно лететь
14:28 12.08.2021
 

Эксперты объяснили, почему авиаэкскурсии по Египту не интересны россиянам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эксперты туристического рынка сомневаются, что авиаэкскурсии с курортов Египта в Каир, Луксор, Асуан и Абу-Симбел будут востребованы у россиян, пишет АТОР.
На днях власти страны анонсировали запуск внутренних рейсов между красноморскими курортами и популярными у путешественников направлениями, а также назвали стоимость таких однодневных поездок: 99 долларов с человека за билет туда и обратно.
Однако эксперты туротрасли считают, что инициатива египетских властей, скорее всего, не найдет отклика у российских туристов. Во-первых, наши соотечественники летят к Красному морю за пляжным отдыхом, во-вторых, в условиях пандемии многие не захотят выезжать за пределы отеля, потому что стремятся минимизировать контакты.
Кроме того, далеко не все готовы тратить довольно большую сумму на однодневное путешествие. Помимо перелета (около 200 долларов на двоих), отдыхающие должны будут заплатить за обслуживание, учитывать расходы на питание. В итоге такая экскурсия обойдется в 450-500 долларов.
Еще одна причина — сложившийся потребительский менталитет. Россияне, по мнению представителей туроператоров, привыкли ездить на экскурсии на автобусе, а не на самолете. К тому же, такой вариант поездки доступнее по бюджету.
Очередь на посадку в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
06:55Туризм
Туристы рассказали, почему создают очереди на посадку в самолет
 
ТуризмЛуксорЕгипетКаир (город)Шарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Красное моретуристыпирамидыТуризмкуда можно лететь
 
 
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