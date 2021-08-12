https://ria.ru/20210812/dyumin-1745433216.html

Дюмина зарегистрировали кандидатом на выборах главы Тульской области

Дюмина зарегистрировали кандидатом на выборах главы Тульской области - РИА Новости, 12.08.2021

Дюмина зарегистрировали кандидатом на выборах главы Тульской области

Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин зарегистрирован первым кандидатом на выборах главы региона, сообщает облизбирком. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T09:49

2021-08-12T09:49

2021-08-12T09:49

политика

тульская область

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин зарегистрирован первым кандидатом на выборах главы региона, сообщает облизбирком."Состоялось 166-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области, в рамках которого облизбирком зарегистрировал первого кандидата на должность губернатора Тульской области Алексея Дюмина", - говорится в сообщении.Сообщается, что облизбирком проверил представленные Дюминым документы для регистрации, включая листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и подписные листы с подписями избирателей."Члены облизбиркома единогласно проголосовали за регистрацию кандидата Алексея Дюмина", - говорится в сообщении.Выборы губернатора Тульской области пройдут 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210811/gosduma-1745319021.html

тульская область

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политика, тульская область, алексей дюмин