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Дюмина зарегистрировали кандидатом на выборах главы Тульской области
Дюмина зарегистрировали кандидатом на выборах главы Тульской области - РИА Новости, 12.08.2021
Дюмина зарегистрировали кандидатом на выборах главы Тульской области
Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин зарегистрирован первым кандидатом на выборах главы региона, сообщает облизбирком. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:49
2021-08-12T09:49
политика
тульская область
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин зарегистрирован первым кандидатом на выборах главы региона, сообщает облизбирком."Состоялось 166-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области, в рамках которого облизбирком зарегистрировал первого кандидата на должность губернатора Тульской области Алексея Дюмина", - говорится в сообщении.Сообщается, что облизбирком проверил представленные Дюминым документы для регистрации, включая листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и подписные листы с подписями избирателей."Члены облизбиркома единогласно проголосовали за регистрацию кандидата Алексея Дюмина", - говорится в сообщении.Выборы губернатора Тульской области пройдут 17-19 сентября.
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политика, тульская область, алексей дюмин
09:49 12.08.2021
 
Дюмина зарегистрировали кандидатом на выборах главы Тульской области

Губернатора Тульской области Дюмина зарегистрировали кандидатом на выборах главы региона

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин зарегистрирован первым кандидатом на выборах главы региона, сообщает облизбирком.
"Состоялось 166-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области, в рамках которого облизбирком зарегистрировал первого кандидата на должность губернатора Тульской области Алексея Дюмина", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что облизбирком проверил представленные Дюминым документы для регистрации, включая листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и подписные листы с подписями избирателей.
"Члены облизбиркома единогласно проголосовали за регистрацию кандидата Алексея Дюмина", - говорится в сообщении.
Выборы губернатора Тульской области пройдут 17-19 сентября.
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