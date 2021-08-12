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На севере Москвы завершается благоустройство парка "Северные Дубки"

На севере Москвы завершается благоустройство парка "Северные Дубки" - РИА Новости, 12.08.2021

На севере Москвы завершается благоустройство парка "Северные Дубки"

Работы по благоустройству территории парка "Северные Дубки" на севере Москвы завершены на 90%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:21

2021-08-12T11:21

2021-08-12T11:21

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Работы по благоустройству территории парка "Северные Дубки" на севере Москвы завершены на 90%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Работы по благоустройству территории парка завершены на 90%: обустроили дорожно-тропиночную сеть и велодорожки, создали площадки для тихого отдыха со скамейками и парковыми диванами, обустроили площадку для катка с искусственным льдом, подготовили основания для двух детских и двух спортивных площадок", - говорится в сообщении.Кроме того, в ближайшее время будут установлены опоры освещения, качели с подсветкой на солнечных батареях, начнется монтаж оборудования детских и спортивных площадок и высадка живой изгороди."Изюминка" проекта – фигуры слонов, бегемотов и медведя из искусственных растений. Они уже установлены на территории парка и совсем скоро встретят первых посетителей.

https://realty.ria.ru/20210806/balchug-1744310099.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы