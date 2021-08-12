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На севере Москвы завершается благоустройство парка "Северные Дубки"
На севере Москвы завершается благоустройство парка "Северные Дубки" - РИА Новости, 12.08.2021
На севере Москвы завершается благоустройство парка "Северные Дубки"
Работы по благоустройству территории парка "Северные Дубки" на севере Москвы завершены на 90%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:21
2021-08-12T11:21
2021-08-12T11:21
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Работы по благоустройству территории парка "Северные Дубки" на севере Москвы завершены на 90%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Работы по благоустройству территории парка завершены на 90%: обустроили дорожно-тропиночную сеть и велодорожки, создали площадки для тихого отдыха со скамейками и парковыми диванами, обустроили площадку для катка с искусственным льдом, подготовили основания для двух детских и двух спортивных площадок", - говорится в сообщении.Кроме того, в ближайшее время будут установлены опоры освещения, качели с подсветкой на солнечных батареях, начнется монтаж оборудования детских и спортивных площадок и высадка живой изгороди."Изюминка" проекта – фигуры слонов, бегемотов и медведя из искусственных растений. Они уже установлены на территории парка и совсем скоро встретят первых посетителей.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
На севере Москвы завершается благоустройство парка "Северные Дубки"
КГХ Москвы: завершается благоустройство парка "Северные Дубки" на севере столицы
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Работы по благоустройству территории парка "Северные Дубки" на севере Москвы
завершены на 90%, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Работы по благоустройству территории парка завершены на 90%: обустроили дорожно-тропиночную сеть и велодорожки, создали площадки для тихого отдыха со скамейками и парковыми диванами, обустроили площадку для катка с искусственным льдом, подготовили основания для двух детских и двух спортивных площадок", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ближайшее время будут установлены опоры освещения, качели с подсветкой на солнечных батареях, начнется монтаж оборудования детских и спортивных площадок и высадка живой изгороди.
"Изюминка" проекта – фигуры слонов, бегемотов и медведя из искусственных растений. Они уже установлены на территории парка и совсем скоро встретят первых посетителей.