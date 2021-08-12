https://ria.ru/20210812/dtp-1745560000.html

В Москве завели дело после ДТП на улице Миклухо-Маклая

В Москве завели дело после ДТП на улице Миклухо-Маклая - РИА Новости, 12.08.2021

В Москве завели дело после ДТП на улице Миклухо-Маклая

Дело заведено после аварии на юго-западе Москвы, где в остановку влетел автомобиль, водитель задержан, сообщает Госавтоинспекция столицы. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T23:35

2021-08-12T23:35

2021-08-12T23:35

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дело заведено после аварии на юго-западе Москвы, где в остановку влетел автомобиль, водитель задержан, сообщает Госавтоинспекция столицы.Ранее в столичном дептрансе сообщили о ДТП на улице Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, в результате пострадали бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьяным."В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Добавляется, что у пострадавшей 16-летней девушки предварительно диагностирован перелом пальцев правой стопы.В прокуратуре Москвы добавили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины.

https://ria.ru/20210812/dtp-1745552605.html

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происшествия, москва, россия