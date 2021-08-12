В Москве завели дело после ДТП на улице Миклухо-Маклая
ГИБДД: в Москве завели дело после ДТП на улице Миклухо-Маклая, где автомобиль влетел в остановку
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием легкового автомобиля Skoda, который совершил наезд на остановку общественного транспорта на ул. Миклухо-Маклая
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дело заведено после аварии на юго-западе Москвы, где в остановку влетел автомобиль, водитель задержан, сообщает Госавтоинспекция столицы.
Ранее в столичном дептрансе сообщили о ДТП на улице Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, в результате пострадали бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьяным.
"В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Добавляется, что у пострадавшей 16-летней девушки предварительно диагностирован перелом пальцев правой стопы.
"По официальным данным, в настоящее время пострадавшая 61-летняя женщина, благодаря успешно проведенным реанимационным действиям, жива. У женщины тяжелая сочетанная травма, травматическая ампутация правой нижней конечности, закрытый перелом левой голени, сгм (сотрясение головного мозга - ред.) и зчмт (закрытая черепно-мозговая травма - ред.). Медики продолжают бороться за ее жизнь", - добавляется в сообщении.
В прокуратуре Москвы добавили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины.