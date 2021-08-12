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На улице Миклухо-Маклая в Москве произошло второе ДТП за день
На улице Миклухо-Маклая в Москве произошло второе ДТП за день - РИА Новости, 12.08.2021
На улице Миклухо-Маклая в Москве произошло второе ДТП за день
Второе ДТП за день произошло на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, в результате столкновения трех такси пострадали два человека, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:11
2021-08-12T22:18
происшествия
москва
гочсипб
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Второе ДТП за день произошло на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, в результате столкновения трех такси пострадали два человека, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Днём 12 августа в Службу 112 Москвы поступило сообщение о ДТП: три автомобиля такси столкнулись на улице Миклухо-Маклая, в результате происшествия пострадали два человека", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале департамента.По данным пресс-службы, на место происшествия был выслан расчет аварийно-спасательного отряда номер восемь столичного пожарно-спасательного центра. По прибытии спасатели оградили место ДТП и передали пострадавших бригаде скорой помощи.Ранее в дептрансе сообщили о первом ДТП на Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, в результате пострадали бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьяным.
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происшествия, москва, гочсипб
22:11 12.08.2021 (обновлено: 22:18 12.08.2021)
 
На улице Миклухо-Маклая в Москве произошло второе ДТП за день

На улице Миклухо-Маклая в Москве произошло второе ДТП за день, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Второе ДТП за день произошло на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, в результате столкновения трех такси пострадали два человека, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"Днём 12 августа в Службу 112 Москвы поступило сообщение о ДТП: три автомобиля такси столкнулись на улице Миклухо-Маклая, в результате происшествия пострадали два человека", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале департамента.
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Вчера, 20:14
Дептранс уточнил состояние женщины, пострадавшей в ДТП на юго-западе Москвы
По данным пресс-службы, на место происшествия был выслан расчет аварийно-спасательного отряда номер восемь столичного пожарно-спасательного центра. По прибытии спасатели оградили место ДТП и передали пострадавших бригаде скорой помощи.
Ранее в дептрансе сообщили о первом ДТП на Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, в результате пострадали бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьяным.
 
ПроисшествияМоскваГОЧСиПБ
 
 
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