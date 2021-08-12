https://ria.ru/20210812/dtp-1745552605.html

На улице Миклухо-Маклая в Москве произошло второе ДТП за день

На улице Миклухо-Маклая в Москве произошло второе ДТП за день - РИА Новости, 12.08.2021

На улице Миклухо-Маклая в Москве произошло второе ДТП за день

Второе ДТП за день произошло на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, в результате столкновения трех такси пострадали два человека, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T22:11

2021-08-12T22:11

2021-08-12T22:18

происшествия

москва

гочсипб

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Второе ДТП за день произошло на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, в результате столкновения трех такси пострадали два человека, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Днём 12 августа в Службу 112 Москвы поступило сообщение о ДТП: три автомобиля такси столкнулись на улице Миклухо-Маклая, в результате происшествия пострадали два человека", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале департамента.По данным пресс-службы, на место происшествия был выслан расчет аварийно-спасательного отряда номер восемь столичного пожарно-спасательного центра. По прибытии спасатели оградили место ДТП и передали пострадавших бригаде скорой помощи.Ранее в дептрансе сообщили о первом ДТП на Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, в результате пострадали бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьяным.

https://ria.ru/20210812/dtp-1745543283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, гочсипб