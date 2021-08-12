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В Ярославле в ДТП погибли три человека
В Ярославле в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 12.08.2021
В Ярославле в ДТП погибли три человека
Три человека погибли, один госпитализирован после столкновения двух автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T21:36
2021-08-12T21:47
происшествия
угличский район
калязин
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован после столкновения двух автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону."В четверг около 17.27 в Угличском районе на автодороге "Сергиев Посад - Калязин - Углич - Череповец" в районе деревни Баскачи произошло ДТП – столкновение автомобилей Volvo и Great Wall. По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли трое мужчин. В медучреждение с травмами госпитализирована женщина", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует полиция. Прокуратура Ярославской области сообщает, что подключилась к выяснению деталей ДТП.По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, в ДТП погибли четверо – госпитализированная женщина скончалась, еще три человека, включая ребенка, госпитализированы. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
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происшествия, угличский район, калязин, россия
21:36 12.08.2021 (обновлено: 21:47 12.08.2021)
 
В Ярославле в ДТП погибли три человека

УМВД: в Ярославле погибли три человека при столкновении двух автомобилей после ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован после столкновения двух автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону.
"В четверг около 17.27 в Угличском районе на автодороге "Сергиев Посад - Калязин - Углич - Череповец" в районе деревни Баскачи произошло ДТП – столкновение автомобилей Volvo и Great Wall. По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли трое мужчин. В медучреждение с травмами госпитализирована женщина", - говорится в сообщении.
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На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует полиция. Прокуратура Ярославской области сообщает, что подключилась к выяснению деталей ДТП.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, в ДТП погибли четверо – госпитализированная женщина скончалась, еще три человека, включая ребенка, госпитализированы. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
 
ПроисшествияУгличский районКалязинРоссия
 
 
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