https://ria.ru/20210812/dtp-1745550574.html

В Ярославле в ДТП погибли три человека

В Ярославле в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 12.08.2021

В Ярославле в ДТП погибли три человека

Три человека погибли, один госпитализирован после столкновения двух автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T21:36

2021-08-12T21:36

2021-08-12T21:47

происшествия

угличский район

калязин

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован после столкновения двух автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону."В четверг около 17.27 в Угличском районе на автодороге "Сергиев Посад - Калязин - Углич - Череповец" в районе деревни Баскачи произошло ДТП – столкновение автомобилей Volvo и Great Wall. По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли трое мужчин. В медучреждение с травмами госпитализирована женщина", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует полиция. Прокуратура Ярославской области сообщает, что подключилась к выяснению деталей ДТП.По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, в ДТП погибли четверо – госпитализированная женщина скончалась, еще три человека, включая ребенка, госпитализированы. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

https://ria.ru/20210808/dtp-1744966123.html

угличский район

калязин

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, угличский район, калязин, россия