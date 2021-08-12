https://ria.ru/20210812/dtp-1745540324.html

Депздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы

Депздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы - РИА Новости, 12.08.2021

Депздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы

Состояние ребенка, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы, оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет, травмированная женщина на вертолете доставлена в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T19:46

2021-08-12T19:46

2021-08-12T20:51

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Состояние ребенка, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы, оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет, травмированная женщина на вертолете доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за ее жизнь в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.В ведомстве отметили, что на место ДТП на юго-западе Москвы в течение пяти минут прибыли бригады центра медицины катастроф города Москвы и бригады скорой медицинской помощи. Также на место ДТП прибыл медицинский вертолет ЦЭМП. В результате ДТП пострадали два человека, включая одного ребенка, оба доставлены в городские больницы.Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что автомобиль въехал в остановку на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, в результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок. Как отмечали в ГАИ, в результате пострадали бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.Позже в департаменте транспорта рассказали, что водитель был пьяным. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением.

https://ria.ru/20210812/podmoskove-1745507748.html

москва

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2021

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происшествия, москва