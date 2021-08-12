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Депздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы
Депздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы - РИА Новости, 12.08.2021
Депздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы
Состояние ребенка, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы, оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет, травмированная женщина на вертолете доставлена в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:46
2021-08-12T20:51
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Состояние ребенка, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы, оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет, травмированная женщина на вертолете доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за ее жизнь в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.В ведомстве отметили, что на место ДТП на юго-западе Москвы в течение пяти минут прибыли бригады центра медицины катастроф города Москвы и бригады скорой медицинской помощи. Также на место ДТП прибыл медицинский вертолет ЦЭМП. В результате ДТП пострадали два человека, включая одного ребенка, оба доставлены в городские больницы.Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что автомобиль въехал в остановку на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, в результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок. Как отмечали в ГАИ, в результате пострадали бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.Позже в департаменте транспорта рассказали, что водитель был пьяным. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением.
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происшествия, москва
19:46 12.08.2021 (обновлено: 20:51 12.08.2021)
 
Депздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы

Депздрав: пострадавшую в ДТП на юго-западе Москвы женщину на вертолете доставили в больницу

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием легкового автомобиля Skoda, который совершил наезд на остановку общественного транспорта на ул. Миклухо-Маклая
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля Skoda, который совершил наезд на остановку общественного транспорта на ул. Миклухо-Маклая - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Состояние ребенка, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы, оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет, травмированная женщина на вертолете доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за ее жизнь в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
В ведомстве отметили, что на место ДТП на юго-западе Москвы в течение пяти минут прибыли бригады центра медицины катастроф города Москвы и бригады скорой медицинской помощи. Также на место ДТП прибыл медицинский вертолет ЦЭМП. В результате ДТП пострадали два человека, включая одного ребенка, оба доставлены в городские больницы.
"Состояние ребенка оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Женщина на вертолете доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Она жива. В настоящее время врачи борются за ее жизнь в реанимации, предпринимаются все возможные меры", — сообщили в депздраве.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что автомобиль въехал в остановку на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, в результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок. Как отмечали в ГАИ, в результате пострадали бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.
Позже в департаменте транспорта рассказали, что водитель был пьяным. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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