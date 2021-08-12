https://ria.ru/20210812/doplata-1745494032.html
Около 2,5 тысячи кураторов из колледжей МО будут получать доплату
Около 2,5 тысячи кураторов из колледжей МО будут получать доплату - РИА Новости, 12.08.2021
Около 2,5 тысячи кураторов из колледжей МО будут получать доплату
Каждый месяц президентскую доплату в Подмосковье будут получать почти 2,5 тысячи кураторов из региональных техникумов и колледжей. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:45
2021-08-12T15:45
2021-08-12T15:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745494916_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_696b25948be2f2975c413dc880d1a093.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Каждый месяц президентскую доплату в Подмосковье будут получать почти 2,5 тысячи кураторов из региональных техникумов и колледжей. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что в регионе работает 40 техникумов и колледжей.По ее словам, такие же выплаты с сентября будут получать кураторы из областных колледжей и техникумов. Решение о доплатах озвучил глава государства Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745494916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9d482ac6d1f6f8537f68a35eed1a4f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)