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Около 2,5 тысячи кураторов из колледжей МО будут получать доплату

Около 2,5 тысячи кураторов из колледжей МО будут получать доплату - РИА Новости, 12.08.2021

Около 2,5 тысячи кураторов из колледжей МО будут получать доплату

Каждый месяц президентскую доплату в Подмосковье будут получать почти 2,5 тысячи кураторов из региональных техникумов и колледжей. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:45

2021-08-12T15:45

2021-08-12T15:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Каждый месяц президентскую доплату в Подмосковье будут получать почти 2,5 тысячи кураторов из региональных техникумов и колледжей. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что в регионе работает 40 техникумов и колледжей.По ее словам, такие же выплаты с сентября будут получать кураторы из областных колледжей и техникумов. Решение о доплатах озвучил глава государства Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)