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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210812/doplata-1745494032.html
Около 2,5 тысячи кураторов из колледжей МО будут получать доплату
Около 2,5 тысячи кураторов из колледжей МО будут получать доплату - РИА Новости, 12.08.2021
Около 2,5 тысячи кураторов из колледжей МО будут получать доплату
Каждый месяц президентскую доплату в Подмосковье будут получать почти 2,5 тысячи кураторов из региональных техникумов и колледжей. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:45
2021-08-12T15:45
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Каждый месяц президентскую доплату в Подмосковье будут получать почти 2,5 тысячи кураторов из региональных техникумов и колледжей. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что в регионе работает 40 техникумов и колледжей.По ее словам, такие же выплаты с сентября будут получать кураторы из областных колледжей и техникумов. Решение о доплатах озвучил глава государства Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.
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московская область (подмосковье)
15:45 12.08.2021
 

Около 2,5 тысячи кураторов из колледжей МО будут получать доплату

© РИА Новости / Александр КряжевСтуденты в читальном зале библиотеки
Студенты в читальном зале библиотеки - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Каждый месяц президентскую доплату в Подмосковье будут получать почти 2,5 тысячи кураторов из региональных техникумов и колледжей. Об этом сообщил телеканал "360".
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что в регионе работает 40 техникумов и колледжей.
"По поручению президента уже почти 35 тысяч классных руководителей из образовательных организаций Подмосковья получают доплату в размере пяти тысяч рублей", — обратила внимание Каклюгина.
По ее словам, такие же выплаты с сентября будут получать кураторы из областных колледжей и техникумов. Решение о доплатах озвучил глава государства Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.
 
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