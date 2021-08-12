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Украина выразила протест России в связи с гуманитарными конвоями в Донбассе
Украина выразила протест России в связи с гуманитарными конвоями в Донбассе - РИА Новости, 12.08.2021
Украина выразила протест России в связи с гуманитарными конвоями в Донбассе
Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста из-за доставки гуманитарных грузов в Донбасс. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T23:42
2021-08-12T23:58
в мире
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луганск
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мид украины
донецкая народная республика
донбасс
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КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста из-за доставки гуманитарных грузов в Донбасс.В четверг очередной конвой МЧС привез в Луганск 33 тонны медикаментов и медоборудования, а в Донецк — 36 тонн гуманитарного груза.В Киеве эту практику считают "противоправной".Дипломаты уточнили, что перемещение грузов произошло через неподконтрольный Киеву участок границы и российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".В заявлении МИД подчеркивается, что обязательное оформление груза украинскими таможенниками и пограничниками оказалось невозможным.В дипломатической ноте протеста Киев потребовал "прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины".Россия направляет помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За этот период МЧС доставило на юго-восток Украины более 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
https://ria.ru/20210809/donbass-1745031956.html
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луганская область
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в мире, оон, луганск, луганская область, мид украины, донецкая народная республика, донбасс
23:42 12.08.2021 (обновлено: 23:58 12.08.2021)
 
Украина выразила протест России в связи с гуманитарными конвоями в Донбассе

МИД Украины выразил протест России в связи с направлением гуманитарных конвоев в Донбасс

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста из-за доставки гуманитарных грузов в Донбасс.
В четверг очередной конвой МЧС привез в Луганск 33 тонны медикаментов и медоборудования, а в Донецк — 36 тонн гуманитарного груза.
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В Киеве эту практику считают "противоправной".
"Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 102-й так называемый "гуманитарный конвой" в составе семи грузовых автомобилей и сопровождении двух автомобилей МЧС", — говорится в публикации на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Дипломаты уточнили, что перемещение грузов произошло через неподконтрольный Киеву участок границы и российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
В заявлении МИД подчеркивается, что обязательное оформление груза украинскими таможенниками и пограничниками оказалось невозможным.
В дипломатической ноте протеста Киев потребовал "прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины".
Россия направляет помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За этот период МЧС доставило на юго-восток Украины более 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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В миреООНЛуганскЛуганская областьМИД УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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