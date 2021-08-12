https://ria.ru/20210812/donbass-1745560337.html

Украина выразила протест России в связи с гуманитарными конвоями в Донбассе

Украина выразила протест России в связи с гуманитарными конвоями в Донбассе - РИА Новости, 12.08.2021

Украина выразила протест России в связи с гуманитарными конвоями в Донбассе

Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста из-за доставки гуманитарных грузов в Донбасс. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T23:42

2021-08-12T23:42

2021-08-12T23:58

в мире

оон

луганск

луганская область

мид украины

донецкая народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732445292_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_8c82d3e38209db965b27642267ea35ff.jpg

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста из-за доставки гуманитарных грузов в Донбасс.В четверг очередной конвой МЧС привез в Луганск 33 тонны медикаментов и медоборудования, а в Донецк — 36 тонн гуманитарного груза.В Киеве эту практику считают "противоправной".Дипломаты уточнили, что перемещение грузов произошло через неподконтрольный Киеву участок границы и российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".В заявлении МИД подчеркивается, что обязательное оформление груза украинскими таможенниками и пограничниками оказалось невозможным.В дипломатической ноте протеста Киев потребовал "прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины".Россия направляет помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За этот период МЧС доставило на юго-восток Украины более 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.

https://ria.ru/20210809/donbass-1745031956.html

https://ria.ru/20210808/lnr-1744906718.html

луганск

луганская область

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, луганск, луганская область, мид украины, донецкая народная республика, донбасс