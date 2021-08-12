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Водитель, который въехал в остановку в Москве и сбил двух женщин, был пьян

Водитель, который въехал в остановку в Москве и сбил двух женщин, был пьян - РИА Новости, 12.08.2021

Водитель, который въехал в остановку в Москве и сбил двух женщин, был пьян

Водитель, который въехал в остановку возле РУДН на юго-западе Москвы и сбил двух человек, был пьян, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:53

2021-08-12T18:53

2021-08-12T18:58

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Водитель, который въехал в остановку возле РУДН на юго-западе Москвы и сбил двух человек, был пьян, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что автомобиль въехал в остановку на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, в результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок. Как отмечали в ГАИ, в результате пострадали бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами."Водитель, который наехал на остановку и сбил 2 женщин в ДТП на Миклухо-Маклая, 7, был пьяным. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, рудн, россия