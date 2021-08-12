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Водитель, который въехал в остановку в Москве и сбил двух женщин, был пьян
Водитель, который въехал в остановку в Москве и сбил двух женщин, был пьян - РИА Новости, 12.08.2021
Водитель, который въехал в остановку в Москве и сбил двух женщин, был пьян
Водитель, который въехал в остановку возле РУДН на юго-западе Москвы и сбил двух человек, был пьян, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:53
2021-08-12T18:53
2021-08-12T18:58
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Водитель, который въехал в остановку возле РУДН на юго-западе Москвы и сбил двух человек, был пьян, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что автомобиль въехал в остановку на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, в результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок. Как отмечали в ГАИ, в результате пострадали бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами."Водитель, который наехал на остановку и сбил 2 женщин в ДТП на Миклухо-Маклая, 7, был пьяным. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, рудн, россия
18:53 12.08.2021 (обновлено: 18:58 12.08.2021)
Водитель, который въехал в остановку в Москве и сбил двух женщин, был пьян
Дептранс: водитель, который въехал в остановку возле РУДН в Москве и сбил 2 женщин, был пьян