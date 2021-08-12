https://ria.ru/20210812/delo-1745469117.html

В Калининграде завели дело против водителя, сбившего ребенка на тротуаре

В Калининграде завели дело против водителя, сбившего ребенка на тротуаре - РИА Новости, 12.08.2021

В Калининграде завели дело против водителя, сбившего ребенка на тротуаре

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП в Калининграде, где Mercedes выехал на тротуар и сбил 9-летнего велосипедиста,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:15

2021-08-12T13:15

2021-08-12T13:15

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КАЛИНИНГРАД, 12 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП в Калининграде, где Mercedes выехал на тротуар и сбил 9-летнего велосипедиста, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.Полиция сообщала, что вечером 10 августа в Калининграде по улице Гагарина 21-летний водитель Mercedes не справился с управлением, наехал на бордюрный камень разделительной полосы, выехал на тротуар и сбил девятилетнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение детской областной больницы."По факту дорожно-транспортного происшествия следователем ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.По данным управления ГИБДД по Калининградской области, предварительно известно, что незадолго до происшествия на перекрёстке улиц Куйбышева и Гагарина поломался грузовик, из-за чего техническая жидкость вылилась на проезжую часть. После это дорогу очищали, однако часть технической жидкости могла остаться, что могло привести и к заносу Mercedes.

https://ria.ru/20210625/krym-1738617493.html

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