https://ria.ru/20210812/chernyshenko-1745493866.html

Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода

Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода - РИА Новости, 12.08.2021

Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода, он подчеркнул, что речь идет о наследии для будущих поколений,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:37

2021-08-12T15:37

2021-08-12T15:37

общество

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода, он подчеркнул, что речь идет о наследии для будущих поколений, соответствующее заявление он сделал на совещании по подготовке к юбилею.Чернышенко отметил, в начале общий бюджет юбилея города составлял менее миллиарда рублей. За три с половиной года он увеличился в десятки раз. Сейчас это и бюджетные, и внебюджетные средства.По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, приведенным на сайте, наследием 800-летия станут более 100 отреставрированных культурных объектов, около 1,5 тысячи обновленных фасадов домов, 466 гектаров благоустроенных общественных пространств, 122,9 километра отремонтированных дорог. Среди наиболее важных объектов, реконструируемых к юбилею, губернатор назвал Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, парк "Швейцария"."В юбилейный год мы уделили особое внимание системе уличного освещения в Нижнем Новгороде и по энергосервисному контракту меняем около 65 тысяч светильников. К моменту заключения контракта освещённость областного центра была на 30% ниже норматива. Нам важно, чтобы к юбилею город выглядел по-настоящему ярко – во всех смыслах этого слова", - приводятся слова Никитина.Также он отметил, что конечная цель – не просто отметить 800-летие Нижнего Новгорода, а провести модернизацию и перезагрузку города по ключевым направлениям.

https://ria.ru/20210802/lestnitsa-1743976059.html

https://ria.ru/20210728/voprosy-1743257886.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

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общество, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, дмитрий чернышенко, россия