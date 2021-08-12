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https://ria.ru/20210812/chernyshenko-1745493866.html
Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода
Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода - РИА Новости, 12.08.2021
Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода, он подчеркнул, что речь идет о наследии для будущих поколений,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:37
2021-08-12T15:37
общество
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода, он подчеркнул, что речь идет о наследии для будущих поколений, соответствующее заявление он сделал на совещании по подготовке к юбилею.Чернышенко отметил, в начале общий бюджет юбилея города составлял менее миллиарда рублей. За три с половиной года он увеличился в десятки раз. Сейчас это и бюджетные, и внебюджетные средства.По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, приведенным на сайте, наследием 800-летия станут более 100 отреставрированных культурных объектов, около 1,5 тысячи обновленных фасадов домов, 466 гектаров благоустроенных общественных пространств, 122,9 километра отремонтированных дорог. Среди наиболее важных объектов, реконструируемых к юбилею, губернатор назвал Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, парк "Швейцария"."В юбилейный год мы уделили особое внимание системе уличного освещения в Нижнем Новгороде и по энергосервисному контракту меняем около 65 тысяч светильников. К моменту заключения контракта освещённость областного центра была на 30% ниже норматива. Нам важно, чтобы к юбилею город выглядел по-настоящему ярко – во всех смыслах этого слова", - приводятся слова Никитина.Также он отметил, что конечная цель – не просто отметить 800-летие Нижнего Новгорода, а провести модернизацию и перезагрузку города по ключевым направлениям.
https://ria.ru/20210802/lestnitsa-1743976059.html
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общество, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, дмитрий чернышенко, россия
15:37 12.08.2021
 
Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода

Вице-премьер Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода, он подчеркнул, что речь идет о наследии для будущих поколений, соответствующее заявление он сделал на совещании по подготовке к юбилею.

"До праздника осталось чуть больше недели, сегодня мы сверили часы и обсудили все проекты 800-летия, имеющие особое значение для самих нижегородцев. Речь о том наследии, которое мы оставляем будущим поколениям", - приводятся слова Чернышенко на сайте кабмина РФ.

Чернышенко отметил, в начале общий бюджет юбилея города составлял менее миллиарда рублей. За три с половиной года он увеличился в десятки раз. Сейчас это и бюджетные, и внебюджетные средства.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, приведенным на сайте, наследием 800-летия станут более 100 отреставрированных культурных объектов, около 1,5 тысячи обновленных фасадов домов, 466 гектаров благоустроенных общественных пространств, 122,9 километра отремонтированных дорог. Среди наиболее важных объектов, реконструируемых к юбилею, губернатор назвал Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, парк "Швейцария".
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"В юбилейный год мы уделили особое внимание системе уличного освещения в Нижнем Новгороде и по энергосервисному контракту меняем около 65 тысяч светильников. К моменту заключения контракта освещённость областного центра была на 30% ниже норматива. Нам важно, чтобы к юбилею город выглядел по-настоящему ярко – во всех смыслах этого слова", - приводятся слова Никитина.
Также он отметил, что конечная цель – не просто отметить 800-летие Нижнего Новгорода, а провести модернизацию и перезагрузку города по ключевым направлениям.
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ОбществоНижегородская областьНижний НовгородГлеб НикитинДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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