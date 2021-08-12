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Посол назвал "северные конвои" примером братства России и Великобритании
Посол назвал "северные конвои" примером братства России и Великобритании - РИА Новости, 12.08.2021
Посол назвал "северные конвои" примером братства России и Великобритании
"Северные конвои" являются примером братства по оружию России и Великобритании, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин на церемонии возложения венков к... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:08
2021-08-12T16:08
в мире
ссср
норвегия
архангельск
великобритания
вторая мировая война (1939-1945)
андрей келин
россия
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ЛИВЕРПУЛЬ, 12 авг – РИА Новости. "Северные конвои" являются примером братства по оружию России и Великобритании, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин на церемонии возложения венков к мемориалам "северных конвоев" по случаю 80-летней годовщины их первого отправления из Ливерпуля в Архангельск.В ходе Второй мировой войны "северные конвои", состоявшие главным образом из военнослужащих Великобритании – союзника СССР в этой войне, доставляли по арктическим водам продовольствие и военную технику в северные порты Советского Союза."Сегодня мы чтим не только общую историю и совместные достижения наших стран во Второй мировой войне, но и истинное братство по оружию наших народов, прекрасным примером которого стали "северные конвои". Стойкость, храбрость и решительность моряков союзников позволили им противостоять атакам вражеских сил под "ледяным дыханием" Арктики, чтобы доставить жизненно важные грузы в Советский Союз для борьбы с нацистской Германией на Восточном фронте", - сказал Келин.Посол отметил, что операции "северных конвоев" сталкивались с многочисленными угрозами со стороны противника в воздухе, на воде и под водой, проходя по маршрутам, близким к немецким базам в Норвегии. Кроме того, зимой ситуацию усугубляли сильный холод, кромешная тьма и густые туманы, а также сильные течения. "Многие думали, что кораблям не удастся пройти, но профессионализм, смелость и мужество моряков сделали это возможным, несмотря ни на что. Вы, дорогие ветераны, выиграли борьбу со стихией и врагом, чтобы доставить столь необходимую помощь. Мы искренне восхищаемся, уважаем и благодарим вас за это", - подчеркнул он, выступая перед ветеранами "северных конвоев" в Ливерпуле.По его словам, еще одно памятное мероприятие состоится 30 августа в Архангельске, где Северный (Арктический) федеральный университет организует международную конференцию, посвященную 80-летию "северных конвоев".Келин также напомнил, что Россия вручает ветеранам арктических конвоев государственную награду – медаль Ушакова. "С 2014 года почти 3,5 тысячи медалей нашли своих героев, и мы полны решимости продолжить эту инициативу, как только пандемия уйдет в прошлое", - отметил он.Всего из Великобритании в Советский Союз отправились 40 конвоев, в которых было около 800 кораблей. Более 100 кораблей были потоплены в результате атак вражеских подводных лодок и авиации, погибли почти 3 тысячи британских военнослужащих."Северные конвои" доставили в СССР около 4 миллионов единиц грузов (примерно четверть всей помощи западных союзников). Среди доставленного было более 7 тысяч самолетов, более 5 тысяч танков, около 5 тысяч противотанковых орудий, 2 тысяч телефонов и более 4 тысяч радиостанций, а также снаряды, топливо, продовольствие, медикаменты, телефонные кабели, обмундирование, металлы и другое сырье.
https://ria.ru/20210709/putin-1740592358.html
https://ria.ru/20210622/veteran-1738157488.html
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в мире, ссср, норвегия, архангельск, великобритания, вторая мировая война (1939-1945), андрей келин, россия
16:08 12.08.2021
 
Посол назвал "северные конвои" примером братства России и Великобритании

Посол Келин назвал "северные конвои" примером братства по оружию России и Великобритании

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Мария Табак
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ЛИВЕРПУЛЬ, 12 авг – РИА Новости. "Северные конвои" являются примером братства по оружию России и Великобритании, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин на церемонии возложения венков к мемориалам "северных конвоев" по случаю 80-летней годовщины их первого отправления из Ливерпуля в Архангельск.
В ходе Второй мировой войны "северные конвои", состоявшие главным образом из военнослужащих Великобритании – союзника СССР в этой войне, доставляли по арктическим водам продовольствие и военную технику в северные порты Советского Союза.
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"Сегодня мы чтим не только общую историю и совместные достижения наших стран во Второй мировой войне, но и истинное братство по оружию наших народов, прекрасным примером которого стали "северные конвои". Стойкость, храбрость и решительность моряков союзников позволили им противостоять атакам вражеских сил под "ледяным дыханием" Арктики, чтобы доставить жизненно важные грузы в Советский Союз для борьбы с нацистской Германией на Восточном фронте", - сказал Келин.
Посол отметил, что операции "северных конвоев" сталкивались с многочисленными угрозами со стороны противника в воздухе, на воде и под водой, проходя по маршрутам, близким к немецким базам в Норвегии. Кроме того, зимой ситуацию усугубляли сильный холод, кромешная тьма и густые туманы, а также сильные течения. "Многие думали, что кораблям не удастся пройти, но профессионализм, смелость и мужество моряков сделали это возможным, несмотря ни на что. Вы, дорогие ветераны, выиграли борьбу со стихией и врагом, чтобы доставить столь необходимую помощь. Мы искренне восхищаемся, уважаем и благодарим вас за это", - подчеркнул он, выступая перед ветеранами "северных конвоев" в Ливерпуле.
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По его словам, еще одно памятное мероприятие состоится 30 августа в Архангельске, где Северный (Арктический) федеральный университет организует международную конференцию, посвященную 80-летию "северных конвоев".
Келин также напомнил, что Россия вручает ветеранам арктических конвоев государственную награду – медаль Ушакова. "С 2014 года почти 3,5 тысячи медалей нашли своих героев, и мы полны решимости продолжить эту инициативу, как только пандемия уйдет в прошлое", - отметил он.
Всего из Великобритании в Советский Союз отправились 40 конвоев, в которых было около 800 кораблей. Более 100 кораблей были потоплены в результате атак вражеских подводных лодок и авиации, погибли почти 3 тысячи британских военнослужащих.
"Северные конвои" доставили в СССР около 4 миллионов единиц грузов (примерно четверть всей помощи западных союзников). Среди доставленного было более 7 тысяч самолетов, более 5 тысяч танков, около 5 тысяч противотанковых орудий, 2 тысяч телефонов и более 4 тысяч радиостанций, а также снаряды, топливо, продовольствие, медикаменты, телефонные кабели, обмундирование, металлы и другое сырье.
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