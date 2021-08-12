https://ria.ru/20210812/bolnitsa-1745465259.html

Власти Северной Осетии рассказали о восстановлении больницы во Владикавказе

Власти Северной Осетии рассказали о восстановлении больницы во Владикавказе - РИА Новости, 12.08.2021

Власти Северной Осетии рассказали о восстановлении больницы во Владикавказе

Работы по проведению новой системы подачи кислорода в больницу Владикавказа, где из-за поломки на кислородной станции погибли пациенты, планируется завершить за РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:46

2021-08-12T12:46

2021-08-12T13:10

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 12 авг - РИА Новости. Работы по проведению новой системы подачи кислорода в больницу Владикавказа, где из-за поломки на кислородной станции погибли пациенты, планируется завершить за две недели, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."По результатам комплексного анализа всей системы подачи кислорода в РКБСМП принято решение о проведении новой системы, работы планируется завершить в течение двух недель", - сказано в сообщении.По данным властей, на сегодняшний день полностью налажена подача кислорода через главную линию во все отделения. "Резервная линия также продолжает работать, подготовлен запас резервных кислородных баллонов. Налажены плановые поставки кислорода из Краснодара в медицинские организации республики", - отмечается в релизе.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

https://ria.ru/20210811/kislorod-1745404859.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице