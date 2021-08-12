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Заканчивается благоустройство сквера у библиотеки им Ахматовой в Москве
Заканчивается благоустройство сквера у библиотеки им Ахматовой в Москве - РИА Новости, 13.08.2021
Заканчивается благоустройство сквера у библиотеки им Ахматовой в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства столицы заканчивают благоустройство сквера у библиотеки имени Анны Ахматовой на западе Москвы в районе Крылатское,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-12T18:30
2021-08-12T18:30
2021-08-13T10:51
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы заканчивают благоустройство сквера у библиотеки имени Анны Ахматовой на западе Москвы в районе Крылатское, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Заканчиваем благоустройство сквера у библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатское ЗАО. Что сделано: обновили две детские площадки: установили качели, песочный дворик, многоуровневый лабиринт, детский телеграф, игровые комплексы для развития моторики рук малышей, реконструировали площадку для отдыха и установили садовые диваны", - говорится в сообщении.Также отмечается, что там восстановили дорожно-тропиночную сеть, обустроили веревочный лабиринт, установили новые опоры освещения, обновили газоны, высадили более 600 кустарников, разбили цветники.Отмечается, что скоро установят сцену для проведения праздничных мероприятий.
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москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы заканчивают благоустройство сквера у библиотеки имени Анны Ахматовой на западе Москвы в районе Крылатское, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Заканчиваем благоустройство сквера у библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатское ЗАО. Что сделано: обновили две детские площадки: установили качели, песочный дворик, многоуровневый лабиринт, детский телеграф, игровые комплексы для развития моторики рук малышей, реконструировали площадку для отдыха и установили садовые диваны", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что там восстановили дорожно-тропиночную сеть, обустроили веревочный лабиринт, установили новые опоры освещения, обновили газоны, высадили более 600 кустарников, разбили цветники.
Отмечается, что скоро установят сцену для проведения праздничных мероприятий.