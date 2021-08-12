https://ria.ru/20210812/blagoustroystvo-1745589623.html

Заканчивается благоустройство сквера у библиотеки им Ахматовой в Москве

Заканчивается благоустройство сквера у библиотеки им Ахматовой в Москве - РИА Новости, 13.08.2021

Заканчивается благоустройство сквера у библиотеки им Ахматовой в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы заканчивают благоустройство сквера у библиотеки имени Анны Ахматовой на западе Москвы в районе Крылатское,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-12T18:30

2021-08-12T18:30

2021-08-13T10:51

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы заканчивают благоустройство сквера у библиотеки имени Анны Ахматовой на западе Москвы в районе Крылатское, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Заканчиваем благоустройство сквера у библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатское ЗАО. Что сделано: обновили две детские площадки: установили качели, песочный дворик, многоуровневый лабиринт, детский телеграф, игровые комплексы для развития моторики рук малышей, реконструировали площадку для отдыха и установили садовые диваны", - говорится в сообщении.Также отмечается, что там восстановили дорожно-тропиночную сеть, обустроили веревочный лабиринт, установили новые опоры освещения, обновили газоны, высадили более 600 кустарников, разбили цветники.Отмечается, что скоро установят сцену для проведения праздничных мероприятий.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы