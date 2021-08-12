https://ria.ru/20210812/biysk-1745516346.html
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки - РИА Новости, 12.08.2021
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки
Похитителя 12-летней девочки из Бийска задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:32
2021-08-12T17:32
2021-08-12T20:25
происшествия
республика алтай
следственный комитет россии (ск рф)
бийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/97130/52/971305299_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cbb73d2adffbc102c287f646279f2165.jpg
БАРНАУЛ, 12 авг — РИА Новости. Похитителя 12-летней девочки из Бийска задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.Задержанного Олега Лавкина в ближайшее время конвоируют в Алтайский край для производства следственных действий, добавили в ведомстве.Девочка пропала 31 июля, после того как уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом. На берегу реки Бия нашли ее личные вещи и мобильный телефон. Два дня спустя она сама пришла домой. Оказалось, что ее похитил 40-летний местный житель: по версии следствия, он выслеживал ребенка около месяца. В день похищения он встретил девочку на проселочной дороге, толкнул, связал руки и ноги, надел на голову мешок, а затем погрузил в прицеп и отвез в подвал. Предполагается, что он отпустил ребенка, испугавшись масштабных поисков.Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека, похитителю заочно предъявили обвинение.
https://ria.ru/20210803/video-1744172519.html
https://ria.ru/20210803/devochka-1744139192.html
республика алтай
бийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/97130/52/971305299_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1c9e84f965d7b848df0de8a29d2c4e85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф), бийск