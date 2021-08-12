https://ria.ru/20210812/biysk-1745516346.html

На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки

На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки - РИА Новости, 12.08.2021

На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки

Похитителя 12-летней девочки из Бийска задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:32

2021-08-12T17:32

2021-08-12T20:25

происшествия

республика алтай

следственный комитет россии (ск рф)

бийск

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БАРНАУЛ, 12 авг — РИА Новости. Похитителя 12-летней девочки из Бийска задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.Задержанного Олега Лавкина в ближайшее время конвоируют в Алтайский край для производства следственных действий, добавили в ведомстве.Девочка пропала 31 июля, после того как уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом. На берегу реки Бия нашли ее личные вещи и мобильный телефон. Два дня спустя она сама пришла домой. Оказалось, что ее похитил 40-летний местный житель: по версии следствия, он выслеживал ребенка около месяца. В день похищения он встретил девочку на проселочной дороге, толкнул, связал руки и ноги, надел на голову мешок, а затем погрузил в прицеп и отвез в подвал. Предполагается, что он отпустил ребенка, испугавшись масштабных поисков.Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека, похитителю заочно предъявили обвинение.

https://ria.ru/20210803/video-1744172519.html

https://ria.ru/20210803/devochka-1744139192.html

республика алтай

бийск

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происшествия, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф), бийск