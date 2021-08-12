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На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки - РИА Новости, 12.08.2021
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки
Похитителя 12-летней девочки из Бийска задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:32
2021-08-12T20:25
происшествия
республика алтай
следственный комитет россии (ск рф)
бийск
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БАРНАУЛ, 12 авг — РИА Новости. Похитителя 12-летней девочки из Бийска задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.Задержанного Олега Лавкина в ближайшее время конвоируют в Алтайский край для производства следственных действий, добавили в ведомстве.Девочка пропала 31 июля, после того как уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом. На берегу реки Бия нашли ее личные вещи и мобильный телефон. Два дня спустя она сама пришла домой. Оказалось, что ее похитил 40-летний местный житель: по версии следствия, он выслеживал ребенка около месяца. В день похищения он встретил девочку на проселочной дороге, толкнул, связал руки и ноги, надел на голову мешок, а затем погрузил в прицеп и отвез в подвал. Предполагается, что он отпустил ребенка, испугавшись масштабных поисков.Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека, похитителю заочно предъявили обвинение.
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республика алтай
бийск
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происшествия, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф), бийск
17:32 12.08.2021 (обновлено: 20:25 12.08.2021)
 

На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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БАРНАУЛ, 12 авг — РИА Новости. Похитителя 12-летней девочки из Бийска задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.
Задержанного Олега Лавкина в ближайшее время конвоируют в Алтайский край для производства следственных действий, добавили в ведомстве.
Кадры с места обнаружения похищенной девочки в Алтайском крае
3 августа, 15:16
СК показал дом, в подвале которого житель Алтая держал похищенную девочку
Девочка пропала 31 июля, после того как уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом. На берегу реки Бия нашли ее личные вещи и мобильный телефон.
Два дня спустя она сама пришла домой. Оказалось, что ее похитил 40-летний местный житель: по версии следствия, он выслеживал ребенка около месяца. В день похищения он встретил девочку на проселочной дороге, толкнул, связал руки и ноги, надел на голову мешок, а затем погрузил в прицеп и отвез в подвал.
Предполагается, что он отпустил ребенка, испугавшись масштабных поисков.
Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека, похитителю заочно предъявили обвинение.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 12:37
Доброволец рассказал о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале
 
ПроисшествияРеспублика АлтайСледственный комитет России (СК РФ)Бийск
 
 
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