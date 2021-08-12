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Специалист рассказал, чем на самом деле обеспечен биткоин
Специалист рассказал, чем на самом деле обеспечен биткоин - РИА Новости, 12.08.2021
Специалист рассказал, чем на самом деле обеспечен биткоин
Интерес к биткоину растет вместе с ростом недоверия к фиатным валютам и деятельности правительств и центральных банков. Можно ли это считать, что криптовалюта... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T02:15
2021-08-12T10:59
экономика
биткоин
россия
аарон хомский
icb fund
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Интерес к биткоину растет вместе с ростом недоверия к фиатным валютам и деятельности правительств и центральных банков. Можно ли это считать, что криптовалюта обеспечена таким образом, рассказал агентству "Прайм" руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.По его словам, после кризиса 2008 года стало очевидно, что регуляторы, чтобы "спасти" экономику, готовы понижать ставки до отрицательных значений и использовать количественное смягчение.Собеседник агентства напомнил, что биткоин, наоборот, лишен инфляционной природы, а его "выпуск" ограничен 21 миллионом монет и заданным алгоритмом.Хомский предположил, что "это и можно считать обеспечением биткоина". Но при этом эксперт указывает, что у биткоина есть другая серьезная проблема — высокие риски, связанные с регуляторной неопределенностью.
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экономика, биткоин, россия, аарон хомский, icb fund
02:15 12.08.2021 (обновлено: 10:59 12.08.2021)
 
Специалист рассказал, чем на самом деле обеспечен биткоин

Финансист Хомский: биткоин не подвержен инфляции и следует заданному алгоритму

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют на открытии в Ленинградской области центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют на открытии в Ленинградской области центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Интерес к биткоину растет вместе с ростом недоверия к фиатным валютам и деятельности правительств и центральных банков. Можно ли это считать, что криптовалюта обеспечена таким образом, рассказал агентству "Прайм" руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.
По его словам, после кризиса 2008 года стало очевидно, что регуляторы, чтобы "спасти" экономику, готовы понижать ставки до отрицательных значений и использовать количественное смягчение.

"Фактическая эмиссия позволяет продолжить кредитование банковской системой, поддержать совокупный спрос и смягчить кризисные явления в экономике. Обратной стороной медали выступает создание предпосылок для возникновения инфляции по мере восстановления экономики, что сокращает покупательную способность денег и подрывает доверие к обеспечению валюты", — пояснил специалист.

Собеседник агентства напомнил, что биткоин, наоборот, лишен инфляционной природы, а его "выпуск" ограничен 21 миллионом монет и заданным алгоритмом.
Хомский предположил, что "это и можно считать обеспечением биткоина". Но при этом эксперт указывает, что у биткоина есть другая серьезная проблема — высокие риски, связанные с регуляторной неопределенностью.
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 09:28
Эксперты спрогнозировали цену биткоина к концу августа
 
ЭкономикаБиткоинРоссияАарон ХомскийICB Fund
 
 
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