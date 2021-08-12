https://ria.ru/20210812/bitkoin-1745413313.html

Специалист рассказал, чем на самом деле обеспечен биткоин

Специалист рассказал, чем на самом деле обеспечен биткоин - РИА Новости, 12.08.2021

Специалист рассказал, чем на самом деле обеспечен биткоин

Интерес к биткоину растет вместе с ростом недоверия к фиатным валютам и деятельности правительств и центральных банков. Можно ли это считать, что криптовалюта... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T02:15

2021-08-12T02:15

2021-08-12T10:59

экономика

биткоин

россия

аарон хомский

icb fund

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Интерес к биткоину растет вместе с ростом недоверия к фиатным валютам и деятельности правительств и центральных банков. Можно ли это считать, что криптовалюта обеспечена таким образом, рассказал агентству "Прайм" руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.По его словам, после кризиса 2008 года стало очевидно, что регуляторы, чтобы "спасти" экономику, готовы понижать ставки до отрицательных значений и использовать количественное смягчение.Собеседник агентства напомнил, что биткоин, наоборот, лишен инфляционной природы, а его "выпуск" ограничен 21 миллионом монет и заданным алгоритмом.Хомский предположил, что "это и можно считать обеспечением биткоина". Но при этом эксперт указывает, что у биткоина есть другая серьезная проблема — высокие риски, связанные с регуляторной неопределенностью.

https://ria.ru/20210807/bitkoin-1744800427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, биткоин, россия, аарон хомский, icb fund